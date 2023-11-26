YouTube Reklamları Hızlandırılarak Engellenebilecek

YouTube reklamlarını engellemek için geliştirilen yeni bir uygulama, reklamları hızlandırarak daha kısa sürede geçilmesini sağlıyor. Bu çözüm, kullanıcıların reklamları atlamasını engellemese de daha hızlı bir şekilde geçmelerini sağlıyor.

Youtube ve reklam engelleyici uygulamalar arasındaki savaşı hatırlarsınız. Platform kullanıcıların reklamsız YouTube deneyimini sadece Premium üyelik satın alarak kullanabilmesi için reklam engelleyici uygulamalarla alakalı sert kurallar ve önlemler aldı. Ancak yeni bir uygulama bu sorun için akıllıca bir çözüm üretiyor. İşte hızlandırarak YouTube reklam engelleme çözümü ve detayları…

YouTube reklamları engellenemiyorsa hızlandırılıyor!

YouTube'un yeni reklam politikasına göre artık kullanıcılar web üzerinde reklam engelleyici uygulamalar kullanamaz. Aksi takdirde platform kullanıcıların video izlemesini engelliyor. Bu sebeple birçok kullanıcı hali hazırda kullandığı "ad blocker" ve türevi uzantıları Chrome üzerinden kaldırdı. Ancak YouTube reklamları ciddi anlamda sinir bozucu bir noktada.

Videoyu anlık olarak durdurup devam etmek istediğinizde araya hemen 2 adet reklam giriyor. Bazı reklamlar gerçekten uzun ve atlama izni verilmiyor. Bunun yanında reklamlar videoların en acılı noktalarında giriyor bu da YouTube deneyiminize zarar veriyor. Yani platform bir yandan kendine de zarar veriyor. Bu yüzden hızlandırarak YouTube reklam engelleme yöntemi herkes için iyi bir çözüm olabilir.

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Konuyla ilgili yeni geliştirilen bu çözüm oldukça ilginç. Evet reklamları atlayamıyoruz ancak hızlandırabiliriz. Chrome Web Mağazası'nda bulunan "Ad Speed Up" uygulaması platformdaki reklamları hızlandırıyor. Videoların hızlandırma ayarları ile oynayan uygulama sayesinde 30 saniyelik bir reklam yaptığı 16 kat hızlandırma sayesinde sadece 2 saniye sürüyor. Sizeyse sadece "Atla" tuşuna basmak kalıyor.

Uygulama şimdilik sadece reklamın hızıyla oynayarak hızlıca bitmesini sağlıyor. Burada sizi mutlu eden kısım 30 saniyenizi değil de 2 saniyenizi harcıyor olmak. İlerleyen süreçlerde uygulamaya "Atla tuşuna basmak" vb. özellikler de gelecek. Böylece izlediğiniz içeriğin arasından sadece 2 saniyeliğine geçecek olan ufak bir kesit görmüş olacaksınız ve ardından içeriğinizi izlemeye devam edebileceksiniz.

Peki siz hızlandırarak YouTube reklam engelleme çözümü hakkında ne düşünüyorsunuz?