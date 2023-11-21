Dünyanın en popüler video platformu YouTube, son zamanlarda gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Hem getirdiği yapay zeka odaklı yenilikler hem de reklam engelleyici konularıyla gündemde bulunuyor. Son haberlere göre YouTube üzerindeki yavaşlama sorununun nedeni ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, son zamanlarda gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Hem getirdiği yapay zeka odaklı yenilikler hem de reklam engelleyici konularıyla gündemde bulunuyor. Son haberlere göre YouTube üzerindeki yavaşlama sorununun nedeni ortaya çıktı.

YouTube'da videoların yavaş yüklenmesinin sebebi: Reklam engelleyiciler!

Popüler video izleme platformu YouTube geçtiğimiz aylarda reklam engelleyici uygulamalar konusuyla gündeme geldi. Bunun beraberinde ise yapay zeka yeniliklerinin yanı sıra reklam engelleyici hakkında da birçok gelişme olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda YouTube üzerinde birçok kullanıcı yavaşlama sorunu yaşadığını belirtti. Bunun üzerine bu sorun yayılmaya başladı. Bu sorun özellikle Google Chrome dışındaki tarayıcıları kullanan kullanıcılar için geçerli oluyor.

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YouTube'daki bu sorunun üstüne birçok kişi platformun bunu kasıtlı olarak eklediği bir kod üzerinden devreye aldığını iddia etti. Ancak YouTube, yavaşlama sorunu için reklam engelleyicileri suçladı. Şirket açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"İçerik üretici ekosistemini desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'daki favori içeriklerine erişmesine olanak sağlamak için reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye veya reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek üzere bir çalışma başlattık. Reklam engelleyicileri yüklü olan kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak görüntüleme sorunları yaşayabilir."

Google'a göre yavaş yükleme durumu geçici bir önlem. Ancak kullanıcılar, Google Chrome kullanıldığında sorunun ortadan kalktığını belirtiyor. Öte yandan bazı kullanıcıların tarayıcı uzantıları devre dışı bıraksa bile hala sorun yaşadığını belirten raporlar yer alıyor.

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