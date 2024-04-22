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Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2024 kazananları açıklandı!

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Tüketicilerde oluşan bilinçli ürün kullanımı farkındalığı, markaların dönüşümünü ve müşteri deneyimini iyileştirmelerini tetikliyor. Son olarak, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 4 bin tüketicinin nabzını tutan Yılın Seçilmiş Ürünü Programının 2024 sonuçları açıklandı. Kazanan markalar, Yılın Seçilmiş Ürünü logosuyla inovasyonlarının değerini vurgulayarak rakiplerinden ayrışırken, tüm katılımcılar inovasyona ve rakiplerine dair değerli içgörülere ulaştı.

Tüketicilerin nabzını tutan markalar, bu tercih ve beklentileri göz önüne alarak hizmet ve ürünlerine yön veriyor. Her yıl binlerce tüketicinin oylarına dayanarak Yılın Seçilmiş Ürünlerinin belirlendiği Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) Programının 2024 sonuçları açıklandı. Araştırma, Sia Insight tarafından 1-18 Mart tarihleri arasında 4 bin tüketiciyle 12 farklı ürün kategorisinde yapıldı. Kazanan markaların ürünleri 17 Nisan Çarşamba akşamı Soho House Istanbul'da düzenlenen ödül töreninde duyuruldu.

Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, "Türkiye'de, 2024 Programıyla Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 9'uncu sezonunu tamamladık. Bu süreçte 97 yenilikçi ürünü, Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirdik. Markalar, tüketicilerin yenilikçi ürünlere verdiği inovasyon ödülü sayesinde, tüketicilerin güvenini kazanıyor ve ürünlerinin görünürlüğünü artırıyor. Tüketicilerle etkileşimlerini de güçlendiren markalar, satış performanslarını artırma fırsatı yakalıyor. Gelecek yıllarda da, yenilikçi markaların tüketicilerle arasındaki bağını güçlendirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yenilikçi ürünler tüketici kriterlerine göre değerlendiriliyor"

Araştırmaya son 24 ayda pazara sunulmuş ürünlerin katılabildiğini belirten Çiğdem Micozkadıoğlu'ndan edinilen bilgilere göre ürünler önce, pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinin bulunduğu Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi tarafından değerlendiriliyor. Hizmet türlerine göre kategorilere ayrılan ürünler, 4 bin tüketiciye sunuluyor. Tüketiciler, ürünleri albeni, inovasyon ve memnuniyet kriterleri doğrultusunda mercek altına alıyor. Hayatlarını kolaylaştıran ya da rengiyle, tadıyla, kokusuyla, içeriğiyle kendilerine hitap eden ürünleri belirliyor. Bu da, markalar ve tüketiciler arasında işbirliği ortamı yaratıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına ya da zevklerine hitap edecek ürünler üretilmesine kapı aralıyor.

"Markalar büyük rekabet avantajı kazanıyor"

Tüketicilerin oylaması sonucunda ödül kazanan şirketler ürünlerinde Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı elde ediyor. Programa katılan markalar ödül kazanmasa da, bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli içgörüler elde ediyor. Dünya üzerinde 45 ülkeden 4,5 milyar tüketiciye ulaşma yollarının açıldığı bu organizasyonla Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı kazanan markalar ise büyük rekabet avantajı kazanıyor. Tüketicilerin layık gördüğü bu ödülü tüm pazarlama karmalarına kolaylıkla entegre eden marka, tüketicilerle arasındaki bağı güçlendiriyor. Ayrıca, programın medya sponsorları desteğiyle, Yılın Seçilmiş Ürünleri, tüketicilere duyuruluyor.Programın perakende sponsoru CarrefourSA ise, fiziksel ve çevimiçi marketlerinde Yılın Seçilmiş Ürünüleri'nin görünürlüğünü artıracak destekler sağlıyor.

"Yılın Seçilmiş Ürünü logosu güveni artırıyor"

Çiğdem Micozkadıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Her geçen yıl daha çok tüketici Yılın Seçilmiş Ürünü Programını ve logosunu tanıyor. Alışveriş yaparken referans olarak kullanıyor. YSÜ kırmızı logosu tüketicilerin hem ürün reklamlarına hem de ürünün kendisine duyduğu güveni artırıyor."

Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2024 yılı kazananları ise şu şekilde sıralanıyor:

Bridgestone Turanza 6

Castrol Magnatec

Damak Âlâ - Sütlü Çikolatalı Antep Fıstıklı Gofret

Domestos Bio Active Mutfak Çamaşır Suyu

Dove Vücut Peelingi

Dynavit Collagen Quatro

Dynavit Kids Immukid Gummies

Dynavit Multi-Daily

Elidor Brezilya Keratin Terapisi

Nescafé Ice Original & Nescafé Ice Choco

Philips Airfryer 7000 XXL HD9880/90

Philips Dik Süpürge Aqua Trio 9000

Haberler.com / Betül Cirit - Teknoloji

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