WhatsApp artık sohbetleri Android'den iPhone'a ve hatta tam tersi şekilde aktarmanız için resmi destek sağlıyor. Mesajlaşma uygulaması bu özelliği bir süredir kullanıyor.

WhatsApp, geçişin ayrıntılarının web sitesinde erişilebilen SSS sayfasında verildiğini söylüyor. WhatsApp yayınladığı rapora göre; "En anlamlı sohbetleri tutmanın yeni bir yolunu yayınlıyoruz. Tüm sohbet geçmişinizi Android'den iOS'a veya tam tersi şekilde aktarma olanağına sahip olacaksınız. Artık tercih ettiğiniz cihazlar arasında geçiş yapma özgürlüğüne sahipsiniz." Dedi.

WhatsApp: Sohbetlerinizi Android'den iPhone'a Aktarmanıza İzin Veriyor

Bu özellikle ilgili haberler ilk olarak, yeni özelliğin kullanıcıların Android ve iOS arasında güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayacağını söyleyen Mark Zuckerberg tarafından ortaya çıktı. Sohbet geçmişini, fotoğrafları, videoları ve hatta sesli mesajları aktarabilecekler ancak arama geçmişiniz geçmeyecek.

iOS'tan Android'e geçiş bir yılı aşkın süredir devam ederken, yakın zamanda Android telefondan iPhone'a geçme olanağına kavuştuk. iOS 15.5 veya üzeri sürüme sahip bir iPhone'a ihtiyacınız varken, Android telefonda Android 5 veya üzeri yüklü olması gerekir.

Her iki cihazın da fabrika ayarlarına sıfırlandığından ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca aynı Wi-Fi ağına bağlı olmaları gerekir.

Android ve iPhone'dan WhatsApp Sohbet Nasıl Aktarılır WhatsApp, Android'den iPhone'a geçiş yapmanıza yardımcı olabilecek adımlardan bahsetti, ayrıntıları SSS sayfasından alabilirsiniz.

Android telefonunuza Move to iOS uygulamasını yükleyin, açın ve adımları izleyin.

WhatsApp kayıtlı iPhone'unuza bir kod gönderecek, bu kodu Android telefonunuza girin ve Devam'a tıklayın.

Veri Aktar ekranında WhatsApp'ı seçin.

WhatsApp'ın verileri dışa aktarma için hazırlayabilmesi için Android telefonunuzda Başlat'a tıklayın.

Veriler dışa aktarılmaya hazır olduğunda, WhatsApp hesabınız Android telefonda çalışmayacaktır.

iOS'a Taşı uygulamasına dönmek için İleri'ye tıklayın.

Verileri Android telefonunuzdan iPhone'unuza aktarmak için Devam'a basın ve onaylamak için iOS'a Taşı'yı bekleyin.

iPhone'unuzdaki App Store'dan WhatsApp'ın en son sürümünü yükleyin.

WhatsApp'ı açın ve Android cihazınızdan kayıtlı telefon numarasını kullanarak giriş yapın.

Başlat'a tıklayın ve işlemin tamamlanmasına izin verin.

Yeni cihazınız, Android telefonunuzdaki tüm sohbetlerle etkinleştirilir.

Bir Samsung akıllı telefonunuz varsa, bu geçiş özelliği bir iPhone'a geçiş yapmanız için uyumludur ve ayrıntılar SSS sayfasında verilmiştir.

Tekmoloji / Teknoloji