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WhatsApp, Discord'a rakip olacak mı?

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WhatsApp, ekran paylaşma özelliğine sesli paylaşım ekleyerek Discord'a rakip olabilir. WhatsApp'ın yeni güncelleme kodunda sesli ekran paylaşma notu yer alıyor.

WhatsApp ekran paylaşma özelliği Ağustos ayında karşımıza çıktı. Görüntülü görüşme yaparken ekran paylaşma sayesinde, WhatsApp, Zoom, Google Meet gibi profesyonel rakiplerine de yaklaştı. Ancak ekran paylaşmada en büyük sorunlardan biri ses olmamasıydı. İşte WhatsApp bu anlamda Discord'a da göz kırpıyor.

WhatsApp sesli ekran paylaşma özelliği ile Discord rakibi mi olacak?

Discord forumlara benzer yapısı, sohbet odalarıyla öne çıkan bir yapıya sahip. Buna rağmen sohbet uygulaması, sesli ekran paylaşımı ile önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Özellikle Discord grupları beraber film, Youtube yayını izleme gibi faaliyetler yapabiliyor.

İşte WhatsApp ekran paylaşımı özelliği de bu anlamda sesli hale geldi. Artık kullanıcılar ekran paylaşımı yaparken sesi de paylaşabilecek. Bildiğiniz gibi bu özelliğin olmaması bir süredir eleştiriliyor. Peki WhatsApp sesli ekran paylaşma özelliği ne zaman gelecek?

Aslında şu an için resmi bir WhatsApp güncellemesi ortaya çıkmış değil. Ancak bu konuda önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp ekran paylaşma özelliği ile alakalı yeni bir güncelleme kodunda sesli ekran paylaşma notu yer aldı. Bu kod satırlarında ise: ""Yeni: Video ve müzik sesini birlikte dinleyin. Ekran paylaştığınızda cihazınızda çaldığınız ses de görüşmenizdeki kişilerle paylaşılacaktır" şeklinde Türkçe'ye çevrilebilecek bir ifade bulunuyor.

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Bu satır, Android için WhatsApp beta uygulamasının 2.23.25.20 sürümünde yer aldı. Bu anlamda özelliğin şu an için Android için denendiğini düşünüyoruz. Özelliğin ilk beta denemelerinin de yakında karşımıza çıkması olası.

Şu an için özelliğin nasıl çalıştığı belli olmasa da hem iş hem de eğlence tarafında önemli potansiyellere sahip. Tabii ki bu özelliğin beraber film izlemeyi de destekleme ihtimali yüksek. Yine de Netflix ya da benzer bir platformda sesli ekran paylaşımı için engeller olması da muhtemel.

Buna karşın video görüşme sırasında video izleme, sesli paylaşımlar yapmak gibi daha etkileşimli bir deneyim de karşımıza çıkacağa benziyor. WhatsApp bildiğiniz gibi kanallar, topluluklar gibi özellikler ile çok daha etkileşimli hale gelmeye çalışıyor. Sizce bu yeni WhatsApp özelliği ile gerçekten de daha etkileşimli sohbetlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir mi?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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