Viseur AI, Yapay Zeka ile Sağlık Alanında Kaliteyi Artırıyor

Türk şirketi Viseur AI'ın Kurucu Ortağı Tarıkcan Doğanay, yapay zekayı kullanarak, hastaların tedavi kalitesini artırdıklarını ve sağlık profesyonellerine zaman açısından kolaylık sağladıklarını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde kurulan Türkiye pavilyonunda yer alan Viseur AI'ın Kurucu Ortağı Tarıkcan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada yapay zeka destekli sağlık çözümleri sunduklarını belirtti.

Doğanay, "Viseur AI hem radyoloji alanında hem de dijital patoloji alanında hastaların tedavi kalitesini arttırmak, tedavi süreçlerini kısaltmak ve aynı zamanda sağlık profesyonellerine zaman açısından kolaylık sağlamak için bir platform sunmaktadır." dedi.

Sundukları platformun hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük önem arz ettiğine değinen Doğanay, yapay zekayı en iyi şekilde sağlık sektörüne entegre ettiklerinin altını çizdi.

Doğanay, "Örnek vermek gerekirse radyoloji alanında özellikle mamografi tarafında birçok hastalık ve kanser çeşitleri var. Biz bu kanser çeşitlerini şu an yüksek doğruluk oranında tespit ederek doktorlara karar destek sistemi sağlayacak şekilde bir altyapı sunuyoruz." diye konuştu.

Sağlık profesyonellerinin platformları üzerinde kendi yapmak istediği yapay zeka modellerini hiçbir kodlama ve yapay zeka bilgisi olmadan hayata geçirebildiklerine işaret eden Doğanay, "Yani aslında spesifik bir hastalık üzerine çalışan sağlık profesyonelleri için bir altyapı sunuyoruz. Kendi uzmanlıklarıyla oluşturdukları yapay zekayı kendi iş akışlarına entegrasyon edebiliyoruz. Bu bizim radyoloji ayağımız. Aynı şekilde dijital patoloji tarafında da aynı işlemleri yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Şirketin gelecek hedefleri hakkında konuşan Doğanay, çok yeni bir firma olmalarına rağmen birçok başarı yakaladıklarının altını çizdi.

Doğanay, asıl hedeflerinin global pazara açılmak olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"VivaTech'e de bu yüzden geldik. Yurt dışından da birçok kabul aldık. Asıl amacımız yurt dışında hem satış tarafını güçlendirmek, hem yatırım tarafını güçlendirerek Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. AI for Good Innovation programında Birleşmiş Milletler Cenevre'de Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için de çok gururluyuz."