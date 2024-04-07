Viewsonic, dev LED ekran projesiyle gündemde

Son dönemin konuşulan markalarından Viewsonic, bu kez dev LED ekran tanıtımıyla gündeme geldi. 760 inç'e varan devasa bir büyüklüğe sahip olacağı söylenen ekranlar, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına bile sebep olabilir. Ayrıca ürünlerin oldukça kolay bir kuruluma sahip olacağı söylenirken, uzun bir süre bakım gerektirmeyeceği öne sürülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Viewsonic, dev ekran projesi ile gündemde

Yeni nesil dev LED ekranların hem kamusal alanda hem de özel kullanım senaryolarında optimum performans vereceğini açıklayan Viewsonic yönetimi, ürünlerin oldukça spesifik bir kişiselleştirme imkanı sunacağını da belirtiyor.

Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına en uygun büyüklük ölçülerini seçebiliyorlar. Ayrıca talep edildiği takdirde birden fazla ekran bir araya getirilerek devasa bir ekran yaratılabiliyor. Bu yöntem sayesinde tam 760 inç boyutuna ulaşılabildiği iddia edilmekte.

Ek olarak, ürünler son derece modüler bir tasarıma sahip olduğundan dolayı kolayca taşınabiliyor ve emsallerine oranla çok daha rahat bir kurulum olanağı sağlıyor. Yapılan sunumda LCD ekranların Glue-on-Board adı verilen yeni nesil bir koruma teknolojisiyle birlikte, çeşitli darbe ve nemlenme durumlarına karşı önemli seviyede bir koruma sunduğunun da altı çizildi.

30 mm'ye yaklaşan bir inceliğe sahip olan ekranların özellikle AVM ve iş yerleri gibi kamusal ortamlarda kullanılmak için tasarlandığını söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelerin, uzun vadede kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Viewsonic yeni nesil LCD ekranlarıyla iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Viewsonic markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.