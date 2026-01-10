Vatandaşı mağdur eden karara "Memnunuz" diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internetten alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç kararı memnuniyetle karşıladıklarını söylerken tepkiler üzerine paylaşımını yoruma kapattı. Sosyal medyada ise yurt dışından getirilen bazı ürünlerin fiyatlarının kısa sürede neredeyse iki katına çıktığına yönelik paylaşımlar dikkat çekti.
Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurtdışından alınan tüm ürünler 6 Şubat'tan itibaren gümrük işlemlerine tabi olacak. Böylece tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler için gümrük beyannamesinde bulunması ve bunun için hizmet alması gerekecek. Bu da pratikte, ucuz fiyatlı ürünleri yurt dışından sipariş vermenin fiyat avantajını ortadan kaldıracak.
AVDAGİÇ "MEMNUNUZ" DEDİ
Söz konusu karar sonrası İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avdagiç, "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ, PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI
Avdagiç'in bu sözlerine ise hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi. Avdagiç'in gelen tepkiler sonrası söz konusu mesajını yoruma kapattığı görüldü.
BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI SON BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI
Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yurt dışından getirilen birçok ürünün fiyatının son bir haftada neredeyse iki katı fiyattan satıldığı görüldü.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şunlar;
- Trendyol'da geçen hafta 500 TL iken sepete eklediğim TV kumandası bu hafta 900 TL olmuş… Teşekkürler Şekip Avdagiç.
- Şekib bey sayesinde bir kabloyu 40-50 liraya alacak bir öğrenci şimdi 800-900 liradan aşağı alamayacak. Basit bir kalemi 100 liraya alacak bir öğretmen 1000 lira vermeyeceği için de almayacak. Bu ürünlerin muadili Türkiye'de üretilmeyecek. Türk milletine bu zulmü tasarladınız, planladınız ve hayata geçirdiniz. Peki ekonomi yönetimi bu oyuna nasıl düştü?
- Defolup gitmeli o koltuktan...
- Devletimiz yine sermaye sahiplerini mağdur etmedi.
- Olan yine vatandaşa oldu.
- Yurt dışından Türkiye'ye getirilip satılan ürünlerin denetimi neden yapılmıyor?
- Herif 20 ayrı şirketin yönetim kurulunda