Uçan arabada seri üretime başladılar
Çin, tasarladıkları uçan arabada seri üretime başladı. Arabanın özellikleri merak edilirken görüntüleri yayınlandı.
Çin, uçan araba için seri üretim sürecini başlattı. Hem karada hem de havada gidebilen bu fütüristik araç, altı tekerlekli dev bir taşıyıcı ve onun bagajından ayrılabilen iki kişilik elektrikli bir hava modülünden oluşuyor.
İŞTE ÇİN'İN UÇAN ARABASI
Arabanın performans özelliklerinin nasıl olduğu merak edilirken ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde normal bir şekilde kalkışa geçeceği yere gelen arabanın daha sonra uçma moduna geçtiği, ardından bir helikopter gibi havalandığı görüldü.
