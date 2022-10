Uçaklarda First Class yolculuklar tarih mi oluyor?

Uçak yolculuklarında Business veya First Class koltuklarda oturmak çoğu kişi için oldukça önemli. Verilen fazladan paraya karşılık seyahat sırasında edinilen ayrıcalıklar Business ve First Class yolculukları farklı bir seviyeye koyuyor. Ancak gelen bilgilere göre First Class yolculuklara veda edebiliriz.

First Class koltuklar yerini Business Class'a bırakıyor

The Wall Street Journal'ın yaptığı habere göre uluslararası American Airlines uçuşlarında birinci sınıf koltuklar yakında ortadan kalkacak. Ünlü havayolu şirketinin First Class koltukları iptal ederek daha fazla Business yolcusu alma hedefi olduğu ifade ediliyor.

American Airlenis'ın kazanç raporları da bu durumu doğrular nitelikte. Raporlara göre First Class'ın diğer koltuklar kadar iyi satmadığı ifade ediliyor. Havayolu şirketlerinin en pahalı hizmeti olan First Class koltuklar, bu yüzden yerini standart ve business koltuklar bırakacak gibi görünüyor.

Havayolu şirketinden yapılan açıklama da bu durumu destekler nitelikte. Şirket CFO'su Vasu Raja, First Class koltukları iptal ederek daha fazla Business seçeneği sunabileceklerini belirtirken, yolcuların da çoğunlukla bu koltukları tercih ettiğini ifade etti.

2024 yılından itibaren American Airlines uluslararası uçuşlar için uçaklarını bu şekilde düzenlemeyi planlıyor. Boeing 787-9 ve Airbus A321 XLR'nin yanı sıra Boeing 777-300ER uçaklarının önümüzdeki yıllardan itibaren yeni koltuk düzeni ile sunulması bekleniyor.

Hemen hemen aynı ayrıcalıkların sunulduğu bu iki sınıf koltuktan birini iptal etmek American Airlines için de bir avantaj yaratabilir. Yeni pazarlama stratejisi ile havayolu şirketi Business Class'ın fiyatlarını biraz daha artırarak hem daha fazla yolcu hem de daha fazla para kazanabilir.

American Airlines'ın bu kararı yine en çok şirketin kendisine yarayacak gibi görünüyor. Peki siz First Class uçak yolcukları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.