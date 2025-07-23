TUSAŞ ve GE Aerospace Arasında HÜRJET Motoru İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ile GE Aerospace arasında, HÜRJET jet eğitim uçağının motoru için mutabakat zaptı imzalandı.

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel iş birliklerini güçlendirme kararı alındı. Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının HÜRJET jet eğitim uçağında kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı. Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da iş birliğinin artırılarak GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel iş birliklerine ek olarak F404 motorunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen iş birliği, HÜRJET'in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkan tanıyacak.

'HEDEFİMİZ HAVACILIKTA KÜRESEL LİDERLİK'

Söz konusu mutabakatla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, çift koltuklu bir konfigürasyonda mükemmel performans sunduğunu belirtti. Demiroğlu, "HÜRJET modern pilot eğitiminde kritik bir rol üstleniyor. Bu mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz. HÜRJET Jet Eğitim Uçağımız son dönemde büyük işler başardı. Bugüne kadar 210'nun üzerinde uçuşu geride bıraktı. Denizaşırı önemli uçuşlar gerçekleştirerek kabiliyetlerini yurt dışındaki fuarlarda sergiledi. Bu başarılarının neticesinde HÜRJET'in geleceği için İspanyol şirketlerle de önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu başarıların artırılması için GE Aerospace ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderliktir" ifadelerini kullandı.