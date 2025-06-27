TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Daha İyisi İçin Çalışmaya Devam

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Daha İyisi İçin Çalışmaya Devam
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şirketin 52. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yerli ve milli teknolojilerle geleceği şekillendirme hedeflerinin altını çizerek, her zaman daha iyisi için çalışacaklarını belirtti.

DEMİROĞLU: HER ZAMAN DAHA İYİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "52 yıl önce cesaretle atılan bir adım, bugün gökyüzüne uzanan kararlılığımızın simgesine dönüştü. Bu gücün mimarı, aziz milletimizin ve çalışma arkadaşlarımızın ortak azmi ve inancıdır. Yerli ve milli teknolojilerimizle geleceği şekillendirirken gökyüzünde bir zaferi dalgalandırıyoruz. Gökyüzünü bir hedef değil, istikbalin ta kendisi olarak görüyoruz. Her zaman daha iyisi olmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın 52'nci yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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