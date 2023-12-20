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Türkiye, yerli küp uydu üretimine başlıyor

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Türkiye'nin 5 firmanın bir araya gelerek kurduğu Küpsat AŞ, yerli küp uydu üretimine başlıyor. Firma, dünyanın önde gelen uydu üreticileriyle çalışarak 2024 yılına kadar fırlatılabilecek küp uydu geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye, uzay yarışında vites artırmaya devam ediyor. 5 firmanın bir araya gelerek kurduğu Küpsat AŞ, yerli küp uydu üretimine başlıyor. Dünyanın önde gelen uydu üreticileriyle çalışacak firma, 2024 yılına kadar fırlatılabilecek küp uydu geliştirmeyi hedefliyor.

Yerli küp uydu üretecek Küpsat AŞ kuruldu

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye'nin yerli küp uydu üretimi için hazır olduğunu söyledi. Buna göre QSTC ve Küpsat ortaklığında üretilecek ilk uyduların 2024 yılında fırlatılacağını açıkladı.

Özaydın'ın açıklamasına göre; Hedef Elektronik, Skytech, NETA, Profen gibi 5 yerli firma Küpsat AŞ adında ortak bir şirket kuracak. Bu şirket aracılığıyla Türkiye seri küp uydu üretimi ve araştırması gerçekleştirecek. Bu firmanın nin İTÜ Teknopark'ta kurulacağı dile getirildi.

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İlk etapta haberleşme ve gözlem amaçlı küçük uydular üretilecek. Ancak zaman içinde savunma amaçlı uyduların da geliştirilmesi söz konusu olacak. İmzalanan hedeflere göre Küpsat, ilk 6 ayda kendi uydusunu imal edecek. 2024 yılında ise SpaceX gibi bir ortakla bu uyduyu uzaya fırlatacak.

Tech Inside'ın haberine göre Skytech CEO'su Uğur Ünsal, "Ankara Elmadağ'da 25 dönüm alana sahip bir fabrika inşa edilecek. Fabrikayı seri üretim için en kısa sürede hazır hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi uydularını üretip uzaya gönderebilme kabiliyeti kazanmasının stratejik önemi de oldukça yüksek. Küpsat'ın gelecekte neler başaracağını zamanla göreceğiz.

Siz yerli küp uydu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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