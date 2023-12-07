Türkiye, Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı'na katılıyor

Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından olan Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı 2023, Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Türkiye'den ASELSAN ve Otokar'ın da katıldığı fuar, havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünlerin tanıtıldığı bir platform olarak ön plana çıkıyor. Fuarın açılışı Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı 2023" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor.

Başkent Bogota'daki Corferias'ta gerçekleştirilen fuara Türkiye'den ASELSAN ve Otokar katılıyor.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtıldığı fuarın 5-7 Aralık'ta binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Expodefensa'nın Latin Amerika'daki en önemli fuarlardan olduğunu söyledi.

Türk firmalarının fuarda olmasının önemine işaret eden Sun, "Kendilerine bu hususta desteğimiz elbette önemlidir. Kolombiya ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında işbirliğini derinleştirmesi için her fırsatta ve her şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın açılışı Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.