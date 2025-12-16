Haberler

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Güncelleme:
Türkiye'de de yaygın olarak satılan robot süpürge markası Roomba'nın üreticisi iRobot Corp., iflas başvurusunda bulundu. ABD'li şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kontrolün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics'e devredilmesini önerdi. 1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, kuruluşundan bu yana Roomba başta olmak üzere 40 milyondan fazla cihaz satışı gerçekleştirdi.

  • Robot süpürge markası Roomba'nın üreticisi iRobot Corp. iflas başvurusunda bulundu.
  • iRobot Corp., kontrolünün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics'e devredilmesini teklif etti.
  • Amazon'un iRobot'u 1,5 milyar dolara satın alma planı Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından iptal edildi.

Robot süpürge denince akla gelen markalardan biri olan Roomba'nın üreticisi iRobot Corp., iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

ABD merkezli şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kontrolün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics'e devredilmesini teklif etti. Borsada işlem görmeye devam eden tüketici robotları üreticisi iRobot, son yıllarda özellikle daha düşük fiyatlı Çinli rakiplerin yarattığı yoğun rekabet nedeniyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

MALİ YAPIYI KORUMAKTA ZORLANDILAR

Şirket, artan rekabet ortamında satış kaybı yaşarken mali yapısını korumakta zorlandı. İflas başvurusuna ilişkin açıklama yapan iRobot Üst Yöneticisi Gary Cohen, bu adımı şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Cohen, sürecin iRobot'un uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak, mali yapıyı güçlendirmek ve tüketiciler ile iş ortakları açısından operasyonel sürekliliği korumak amacı taşıdığını ifade etti.

40 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, kuruluşundan bu yana Roomba başta olmak üzere 40 milyondan fazla cihaz satışı gerçekleştirdi. Ancak artan maliyetler ve yoğun rekabet baskısı, şirketi yeniden yapılanmaya zorladı. Bu süreçte çalışan sayısı azaltılırken, 2024 yılı başında yönetim değişikliğine gidildi ve kurucu ortaklardan biri CEO'luk görevinden ayrıldı.

AMAZON'UN SATIN ALMA GİRİŞİMİ MALİ SÜRECİ ETKİLEDİ

iRobot'un mali sürecini etkileyen önemli gelişmelerden biri de Amazon'un 2023 yılında şirketi satın alma girişimi oldu. Amazon'un iRobot'u 1,5 milyar dolara satın alma planı, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin rekabet endişeleri nedeniyle iptal edildi. AB, söz konusu anlaşmanın Amazon'un platformunda rakip robot süpürge markalarının görünürlüğünü azaltabileceği gerekçesiyle onay vermedi.

Satın alma anlaşmasının iptal edilmesinin ardından iRobot, Amazon'dan 94 milyon dolarlık tazminat aldı. Ancak bu tutarın büyük bölümü danışmanlık giderleri ile Carlyle'dan alınan 200 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinde kullanıldı. Öte yandan Picea Robotics'in Hong Kong'daki iştiraki, geçtiğimiz ay Carlyle'dan kalan 191 milyon dolarlık borcu devralmıştı.

