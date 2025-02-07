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Trump destekli DeFi projesi stratejik token rezervi oluşturuyor

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Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. World Liberty Financial eş kurucusu Chase Herro, perşembe günü New York'taki Ondo Zirvesi'nde Donald Trump Jr. ile bir araya geldi. Şirket yöneticileri, stratejik token rezervi planlarını bu zirvede paylaştı.

World Liberty Financial, kripto varlık portföyünü genişletme stratejisi kapsamında 470.000 dolar değerinde Ondo Finance tokenı satın aldı. Trump ailesinin desteklediği DeFi projesi, bu tokenlarla "stratejik rezerv" oluşturmayı planlıyor. Bu hamle, geçen yılki başkanlık seçiminde Trump'ın gündeme getirdiği stratejik Bitcoin (BTC) rezervi fikrini anımsatıyor.

Trump Yönetiminin Kripto Para Stratejisi Somutlaşıyor

World Liberty Financial'ın bu stratejisi, Trump yönetiminin kripto para politikasının somut bir adımını oluşturuyor. Başkan Trump'ın "kripto çarı" olarak bilinen David Sacks, bu haftanın başında yönetimin kripto yanlısı gündemini açıkladı.

Proje şu anda portföyünde AAVE, ENA, ETH, LINK ve WBTC dahil olmak üzere çeşitli tokenlardan oluşan yaklaşık 35 milyon dolar değerinde varlık bulunduruyor. Bu miktar, pazartesi günü gerçekleştirilen token transferleri sonrasında şirketin bir zamanlar sahip olduğu hazinesinde yüzde 90'lık bir düşüşü işaret ediyor.

Stratejik token rezervinin detayları henüz tam olarak netleşmedi. Herro, rezervin büyüklüğü ve kullanım amaçları hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Bu gelişme, kripto para sektöründeki kurumsal ilginin artışını gösteriyor.

Trump destekli DeFi projesi stratejik token rezervi oluşturuyor
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji

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