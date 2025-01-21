Trump başkanlığı öncesi MicroStrategy'den dev Bitcoin hamlesi

Michael Saylor liderliğindeki şirket, 42 milyar dolarlık dev sermaye artırımı planı kapsamında Bitcoin alımlarını hızlandırdı. 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen son alımlar, şirketin aynı dönemde 3 milyondan fazla hisse senedi satışıyla finanse edildi. Bitcoin başına ortalama 63.610 dolar maliyetle oluşturulan portföy, şirketin kripto para piyasalarındaki konumunu güçlendiriyor.

MicroStrategy Toplam BTC Varlığını 48 Milyar Dolara Yükseltti

MicroStrategy'nin bu stratejik hamlesi, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Şirket, sürekli imtiyazlı hisse senedi ihracı ile sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalar gibi kurumsal yatırımcıları Bitcoin ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor.

Toplam Bitcoin varlığını 48 milyar doların üzerine taşıyan MicroStrategy, son üç ayda 19 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu gelişme, şirketin hisse değerinin bir yılda yüzde 693 artmasını sağladı.

Benchmark analisti Mark Palmer, sürekli imtiyazlı hisse senetlerine yönelmenin kurumsal yatırımcılar için cazip bir fırsat yarattığını belirtiyor. MicroStrategy'nin 21 milyar dolarlık öz sermaye arzı ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymetler sermaye artırımı, Bitcoin alımları için toplam 42 milyar dolarlık bir kaynak yaratmayı hedefliyor.