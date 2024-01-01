Togg'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu ve detaylı özellikleri CES'te tanıtılan yerli ve milli elektrikli C-SUV modeli T10X'in dağıtımı yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Yıl bitmeden gerçekleştirilmesi hedeflenen 20 bin üretim sözü ise yerine getirildi diyebiliriz. Bunun ardından Togg CEO'sunun yaptığı paylaşıma sektörün öncü ve uzman isimlerinden övgüler geldi. İşte detaylar…

Togg, 19 bin 583 T10X üretimi ve dağıtımını tamamladı, övgüleri topladı!

Togg, geçtiğimiz mart ayında ilk elektrikli otomobili T10X modelini almak isteyen kişiler için büyük bir çekiliş yaptı. Ardından mayıs ayında ilk üretilen araçların dağıtımına başladı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam 1.435 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Daha sonra üretim sayısı katlanarak arttı ve ağustos ayında 1.965, eylül ayında 2 bin 204, ekim ayında 3 bin 567, kasım ayında 4 bin 401 ve son olarak aralık ayında 6 bin 8 adet üretim ve teslimat gerçekleştirdi. Toplamda ise 20 bin adetlik sözünün 19 bin 583'ünü yerine getirerek yüzde 97.9 oranında teslimat sağladı.

Buna ek olarak, 2024 yılı içerisinde katlanarak artmaya devam eden üretim ile çok daha fazla aracın satışının ve tesliminin yapılacağını, hatta 2-3'e katlayacağı tahmin ediliyor. Yalnızca bu kadar da değil. Togg T10X, 2024 sonunda Avrupa'da da satışa çıkacak. Ayrıca çift motorlu versiyonunun da geleceğini unutmamak lazım.

Bu başarının ardından Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Linkedin hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

" Türkiye'mize ???? verdiğimiz sözü tutmak için 3.700'ü aşkın ekip arkadaşımız ve tüm paydaşlarımızla gece gündüz çalıştık ve ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. < 19 bin 583 >kullanıcımıza yol arkadaşlıkları için teşekkür ederiz."

Bu paylaşımın altına ise yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi sektörün önemli ve değerli isimlerinden kutlama mesajları geldi. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Prof. Dr. Dr. h.c. Şahin Albayrak'ın "Gürcan harika bir iş çıkarıyorsun. Sizi ve tüm ekibi tebrik ederiz" yanıtı oldu. Peki Şahin Albayrak kimdir?

Prof. Dr. Dr. h.c. Şahin Albayrak kimdir?

Prof. Dr. Dr. h.c. Şahin Albayrak, 1958 yılında Nazımiye'de doğdu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1984 yılında Almanya'ya giderek Berlin Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

1990 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Alman vatandaşlığının yanı sıra, Türkiye'den de Fahri Doktora unvanı aldı.

2002 yılından beri Berlin Teknik Üniversitesi "İş Uygulamaları ve Telekomünikasyonda Temsilci Teknolojileri" bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Deutsche Telekom Laboratories (T-Labs) ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)'nde araştırmacı olarak görev yapıyor.

Albayrak'ın uzmanlık alanları arasında temsilci teknolojileri, insan-bilgisayar etkileşimi, dağıtık yapay zeka ve akıllı yaşam sistemleri yer alıyor. Bu alanlarda yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda tanınıyor. Aynı zamanda Almanya-Türkiye bilimsel işbirliğini destekliyor. 2012 yılında da Berlin Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında German-Turkish Advanced Research Centre for ICT (GT-ARC)'i kurdu.

100'den fazla uluslararası dergide yayınlanmış makale, 50'den fazla uluslararası konferansta sunulan bildiri ve 10'dan fazla kitap ve kitap bölümü gibi akademik çalışmaları olan Albayrak, 2008 yılında, Dubai'de düzenlenen Uluslararası IFIP Wireless Days Konferansı'nda "En İyi Makale Ödülü"nü kazandı.