The Last of US Part 1 PC'ye geliyor! İşte tarihi

Bu gece yapılan The Game Awards 2022'de yapılan duyuruda, merakla beklenen The Last of US Part 1 oyununun çıkış tarihi belli oldu!

The Game Awards 2022 ile birlikte pek çok yeni duyuru yapıldı. Törenin asıl amacı olarak oyun ödüllerini göstersek de oyun geliştiricilerinin yaptığı duyurular gösterinin büyük bir bölümünü kapsıyor. Bugün yapılan ödül töreninde dikkat çekici sayılabilecek duyuru The Last of US yeniden yapımının PC tarafına geliş tarihinin açıklanması oldu. Peki The Last of US Part 1 ne zaman PC'ye gelecek?

Naughty Dog açıkladı! The Last of US PC'ye gelecek

İlk olarak The Last of Us, 2013'te Naughty Dog tarafından piyasaya sürüldü. Serinin devam oyunu olan The Last of US Part 2, 2020'de PlayStation özel oyunu olarak çıkışını gerçekleştirdi. Eylül ayında The Last of US'ın yeniden yapımı yalnızca Playstation 5 için piyasaya sürülürken, oyuncular bu remake versiyonunun PC'ye ne zaman çıkacağını merak ediyordu. The Game Awards 2022'de Naughty Dog tarafından yapılan açıklamaya göre The Last of US Part 1, 3 Mart 2023'te PC'ye geliyor.

The Last of US'ın ilk oyunu, yeniden yapılmış haliyle bize 60 FPS 4K çözünürlük ve gelişmiş grafikler sunuyor. Ayrıca oyunda yeni bir oyun modu ve zorluk güncellemeleri bulunuyor. Ek olarak yapımda, Naughty Dog'un her oyununda olduğu gibi Türkçe dil desteği de yer alıyor.

The Game Awards'da Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu!

Ayrıca son olarak God of War'un PC'ye gelmesinin ardından oyuncular serinin son oyununu da PC'de görmeyi umuyor. Öyle ki, oyunculara göre birbiri ardına bilgisayara gelen Playstation özel oyunları, The Last of US Part 2'nin ayak sesleri.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Last of US Part 1 PC tarafında beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.