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Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi

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Tesla, Model X otomobillerinin ABD'deki fiyatlarını 5 bin dolar artırdı. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Model X dört çeker versiyonunun fiyatı 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara yükseldi.

Tesla, web sitesine göre Perşembe günü ABD'deki Model X otomobillerinin fiyatlarını 5 bin dolar artırdı.

Elektrikli araç üreticisi, Model X modelinin artık 79.990 dolarlık önceki fiyatından 84.990 dolara çıkacağını ve 94.990 dolarlık fiyatı olan modelin artık alıcılara 99.990 dolara mal olacağını söyledi.

Tesla, geçen Aralık ayında ABD'deki Model S otomobillerinin fiyatlarını 5 bin dolar artırmış ve 1 Şubat'tan itibaren Kanada'daki tüm modellerinin fiyatlarını yükseltmişti.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME ÇABASI

Tesla, üretim maliyetlerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada, hammadde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle araç üretiminde kullanılan malzeme ve işçilik maliyetlerinin dördüncü çeyrekte en düşük seviyeye ulaştığını belirtmişti.

TESLA'NIN NET KARI YÜZDE 71 AZALDI

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirinde sınırlı bir artış yaşanırken, net karında ise ciddi bir düşüş kaydedildi.

Tesla'nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 25,7 milyar dolara ulaştı. Ancak şirketin net karı, yüzde 71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. 2023'ün son çeyreğinde Tesla'nın net karı 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadirİbo:

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