Teknosa Alzheimer hastalarına destek oluyor

Teknosa, Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliği yaparak Alzheimer hastalarına destek olmak amacıyla 'Anıları Tazele' projesini başlattı. Proje kapsamında kişiselleştirilmiş anahtarlıklar geliştirilerek hastaların en değerli anılarını yanlarında taşımaları sağlanacak.

Teknosa, Alzheimer ile yaşayan bireylere destek olmak amacıyla Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde "Anıları Tazele" projesini duyurdu.

Teknosa ve Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle Alzheimer sebebiyle yaşanan hafıza kaybının önüne geçmek ve hastalıkla yaşayanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş anahtarlıklar geliştirildi.

Türkiye'nin pek çok yerinden katılım sağlayan 30'a yakın Alzheimer ile yaşayan birey ile başlatılan proje süresince bireylerin teknolojik ihtiyaçlarına katkı sağlanmaya devam edilecek.

Anıların dijital bir ortamda kaydedilmesiyle oluşturulan bu özel anahtarlıklar, kişilerin değerli anları, yakın arkadaşları, en sevdikleri yemekleri, favori TV programları gibi onlar hakkındaki en özel bilgilerin yer aldığı taşınabilir bir arşiv görevi görerek, Alzheimer ile yaşayan bireylerin anılarını gittikleri her yerde yanlarında taşımalarına olanak tanıyor.

Bununla birlikte, ihtiyaç anlarında yakınları bu anahtarlıkları, bireyleri zamanda geriye götürmek, anlamlı bağlantılar oluşturmak ve duygusal refahlarını artırmak için kullanabilecek.