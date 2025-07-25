Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Teknoloji devi Intel binlerce çalışanını işten çıkarttı. Bu karar, Mart ayında göreve gelen yeni CEO Lip-Bu Tan yönetimindeki ilk büyük adımlardan biri oldu. Tan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu dönüşüm biraz zaman alacak ancak rekabet gücümüzü artırmak, kârlılığımızı yükseltmek ve yatırımcılarımıza uzun vadede değer sağlamak için önemli fırsatlar görüyoruz."

DAHA ÇEVİK BİR ORGANİZASYON HEDEFLENİYOR

Intel, bu küçülmenin amacının daha hızlı karar alabilen, sade ve yatay bir yönetim modeli oluşturmak olduğunu vurguladı. 2024 yılı sonunda 108.900 çalışanı bulunan şirket, 2025 sonunda bu sayıyı yalnızca ana faaliyet alanlarındaki 75.000 personele düşürmeyi planlıyor. Bu rakama hem doğrudan işten çıkarmalar hem de doğal istifalar dâhil olacak.

Oregon'daki resmi başvuruya göre, yalnızca bu eyalette yaklaşık 2.400 çalışanın işine son verilecek.

SEKTÖRDEKİ KESİNTİLER BÜYÜYOR

Intel'in attığı bu adım, teknoloji dünyasındaki genel küçülme trendinin bir parçası. 2025 yılında Microsoft, Temmuz ayında yaklaşık 9.000 çalışanın işine son verdi. Meta (Facebook'un çatı şirketi) ise yılın başında toplam personelinin yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkardı.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, teknoloji devlerinin maliyetleri azaltarak yapay zekâ merkezli dönüşüme hız vermek istediğini gösteriyor.