TeknoKöprü Yatırımcı Görüşmesi, Girişimcileri Yatırımcılarla Buluşturdu

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Teknopark tarafından hayata geçirilen TeknoKöprü Yatırımcı Görüşmesi, girişimcileri bir araya getirdi.

Programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, üniversitenin vizyonunu paylaşarak girişimcilik ve yenilikçilik adına ortaya koyulan hedefleri aktardı. Açılış konuşmasını Medeniyet Teknopark Genel Müdürü ve aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Ramazan Tak yaptı. Etkinliğe 40'tan fazla girişimci ve yaklaşık 10 yatırımcı katıldı.

Tak, girişimcilerin Medeniyet Teknopark'taki yolculuğuna değinerek ekosistem kapsamında düzenlenen etkinliklerden, yurt dışı seyahatlerinden, uluslararası faaliyetlerinden ve networking buluşmalarından söz etti.

'SADECE BİR ETKİNLİK DEĞİL, BİR YOLCULUK'

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, programın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Son 3-4 aydır girişimcilerimizle birlikte yoğun bir hazırlık süreci yürüttük. Eğitimler, mentorluklar ve danışmanlıklarla onları yatırımcı karşısına hazır hale getirdik. Bugün sadece bir etkinliği değil, girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası ekosisteme güçlü bir adım atmasını sağlayan bir yolculuğun en heyecanlı aşamasını yaşıyoruz. Amacımız; girişimcilerimizin potansiyelini doğru yatırımcılarla buluşturarak ülke ekonomisine kalıcı değer katmak. Programda TeknoKöprü'nün büyüklüğüne dikkat çekilerek, daha önce Trendyol ile düzenlenen TeknoKöprü etkinliğinde iş birliği sağlayan ve görüşmeleri devam eden girişimcilerden örnekler paylaşıldı. Medeniyet Teknopark'a özel olarak geliştirilen TeknoKöprü, büyük ölçekli firmalar ile girişimcileri aynı platformda buluşturan yenilikçi bir model. Daha önce ASELSAN, Yıldız Entegre ve Trendyol gibi sektör devleriyle gerçekleştirilen programlarda başarılı iş birliklerine imza atıldı. Yakında Migros'un da katılımıyla TeknoKöprü'nün kapsamı daha da genişleyecek. TeknoKöprü'nün yatırım modeli ise girişimcileri sistematik bir süreçten geçirerek yatırımcılarla buluşturuyor."

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

"Mentorluk ve Eğitimler (Yatırımcı Beklentileri, Ürün Ergonomisi, Değerleme Yöntemleri, Hukuk ve Sözleşme Yönetimi, Pitch Deck hazırlıkları)

"Pitch Deck Arenası

"Bu süreç, girişimcilerin yatırımcıların beklentilerine hazır hale gelmesini sağlarken, yatırımcılar için de seçilmiş ve donanımlı projelerle buluşma fırsatı yaratıyor.

"Bu yılki TeknoKöprü Yatırımcı Görüşmesi'ne şu kurumlar katıldı:

"Narfon, Gear Up, Vakıf Katılım, Colendi, Fuyabe, Insha, StartGate, Arz Portföy, Startup Fon ve Startup Centrum.

"Medeniyet Teknopark, TeknoKöprü ile yalnızca bugünün değil, geleceğin de girişimcilik ve yatırım köprüsünü kuruyor. Hem kurumsal firmalarla iş birliği fırsatları hem de yatırımcılarla doğrudan temas imkanı sunan program, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde yeni bir kilometre taşı olma yolunda ilerliyor."