İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösteri uçuşlarıyla izleyicileri etkiledi. KKTC'deki etkinlikte büyük ilgiyle karşılanan hava gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu.

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sahne alan Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, gökyüzünde sergiledikleri hareketlerle izleyicileri büyüleyen Türk Yıldızları, büyük alkış topladı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın sergilediği uçuşlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title