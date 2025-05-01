TEKNOFEST'te Türk Yıldızları Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gösteri uçuşlarıyla izleyicileri etkiledi. KKTC'deki etkinlikte büyük ilgiyle karşılanan hava gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, gökyüzünde sergiledikleri hareketlerle izleyicileri büyüleyen Türk Yıldızları, büyük alkış topladı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın sergilediği uçuşlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji