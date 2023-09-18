Teknofest'te sürpriz isim: Elon Musk katılabilir!

Türkiye, Avrupa'da yapılan en büyük teknoloji ve havacılık festivallerinden biri olan Teknofest etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda ülkemiz dünya basınında yer almasıyla birlikte yabancı teknoloji devleri tarafından da fark ediliyor. Ayrıca bu fark ediliş yeni fırsatlar yaratılması anlamına da geliyor. İşte bu kapsamda dünyada elektrikli otomobil ve tekrar kullanılabilir roketler üretmesi ile tanınan Elon Musk, Teknofest daveti aldı. Detaylar haberimizde…

Elon Musk'a davetiye: Teknofest'e bekliyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da bulunan Türk Evi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Türk misafirperverliğinin Elon Musk'a gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest davetinde bulundu. Elon Musk bir sonraki Teknofest etkinliğinde yer alabilir. Bu da Tesla, SpaceX gibi teknolojilerin ülkemizle daha hızlı buluşması anlamına gelmekte.

İkili yaptıkları basın açıklamalarının ardından basına poz verdi. Elon Musk'tan davete bir karşılık geldi mi henüz bilinmiyor fakat 27 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Teknofest etkinliğinde Elon Musk'ta yer alabilir. Tabi bununla birlikte birer Tesla ve SpaceX standlarını da etkinlik alanında görmemiz mümkün.

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Elon Musk için Türkiye her zaman gündemde olmuş olan bir konu. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda Ankara'ya gelmiş ve Anıtkabir ziyaretinde bulunmuştu. Daha sonra Elon Musk, Anıtkabir içinden ve dışından fotoğraflar paylaşmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "Çiçekler koydum. Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı." ibarelerine yer vermişti.

Bu Teknofest daveti ile ilerleyen dönemlerde bir Tesla veyahut SpaceX fabrikasının Türkiye'de kurulmasına ön ayak oluşturulmak isteniyor olabilir. Dünya genelinde de lojistik yolları üzerindeki konumu, uygun işçilik maliyetleri ve hammadde açısından Türkiye, yeni bir fabrika kurulması açısından oldukça avantajlı bir ülke.