Haberler

TEKNOFEST'te Dünya Dron Şampiyonası finalini Güney Koreli Choi Wonkyun kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Dron Şampiyonası finalini Güney Koreli pilot Choi Wonkyun kazandı; Minjae Kim ikinci, Bulgaristanlı Dimo Shterev üçüncü oldu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te dereceye girenlere kupalarını Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün verdi.

TEKNOFEST Güneydoğu'da Dünya Dron Şampiyonası'nda ilk üçe giren yarışmacılar, kupalarını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 4. gününde devam ediyor.

Etkinliğin önemli yarışmalarından ve kıyasıya rekabete sahne olan Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışına, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Ya Allah, Bismillah, Go" sözleriyle start verdi.

Yarışlarda Güney Koreli iki, Bulgaristanlı bir ve Japon bir pilotun kontrol ettiği dronlar, startın ardından 1 dakikalık yarışta hedeflenen parkuru tamamlamak için havalandı. Kıyasıya süren rekabetin sonunda Güney Koreli dron pilotlarından Choi Wonkyun birinci, Minjae Kim ikinci, Bulgaristanlı pilot Dimo Shterev ise üçüncü oldu.

Şampiyonları tebrik etmek üzere parkura inen Bayraktar ve Görgün, başarılarından dolayı yarışmacıları tebrik ederek kupalarını verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan gece yarısı Kandıra'ya sevk edildi: Kızımı görmemi engellemek mi istediniz?

İmamoğlu'nun avukatından sevk tepkisi: Vurduğunuz yer acıdı
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler