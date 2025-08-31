TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemicilik Yarışmaları Yoğun İlgi Görüyor

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğine dördüncü ve son gününde de vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi görüyor. Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında günün ikinci yarışması olan El İncesi Atma Yarışması gerçekleştirildi.

Nişan kabiliyeti ve denizci reflekslerinin test edildiği bu yarışmada, belirli bir mesafede bulunan hedefe, el incesi halatının isabetli ve düzgün şekilde fırlatılması amaçlanıyor. Yarışmacı, belirtilen çizgiyi geçmeden halatı atıyor, iki denemede hedefi tutturmaya yönelik en isabetli atışını yapıyor. Puanlama ise süre, isabet, stil ve güvenlik dikkate alınarak hesaplanıyor.

El İncesi Atma Yarışması'na Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, İstanbul Boğaz Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve İstanbul Donanma Komutanlığından takımlar katıldı.

El İncesi Atma Yarışması'nda, MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinin oluşturduğu takım birinci oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yarışmalarla denizcilik kültürünü, dayanışmayı ve milli ruhu yansıtmayı amaçlıyor. Söz konusu yarışmalar, denizci olmanın özünü yaşatan gelenek ve geleceği buluşturan birer denizcilik töreni olarak görülüyor.

Gemicilik Yarışmaları, Halat Salya Etme Yarışları ile devam edecek.