TEKNOFEST 2025'te Mavi Vatan Etkinliği Başladı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapıldı. Etkinlik, 29-31 Ağustos tarihleri arasında halka açık olacak ve denizcilik teknolojilerine odaklanacak.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' 2'nci gününde halka açıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda dün başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren etkinlik, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

