TEKNOFEST 2023 Başladı: Hava Gösterileriyle Dolu Bir Festival

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. 21 Eylül'e kadar sürecek festival, ilk saatlerinden itibaren SOLOTÜRK, Hürkuş, Aksungur ve Anka'nın nefes kesen uçuş gösterilerine sahne oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13'üncü kez İstanbul'da kapılarını açtı. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürkuş, Aksungur ve Anka insansız hava araçları, İstanbul semalarında art arda yaptığı gösteri uçuşlarıyla izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival kapsamında gün boyunca, Türk Yıldızları, Bayraktar TB2, AKINCI ve ATAK helikopteri gibi birçok hava aracı gökyüzünde olacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.