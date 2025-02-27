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Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı

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Taksi, dolmuş ve otobüslerde 1 Mart 2025 itibarıyla başlayacak yeni dönem için süre uzatımı kararı geldi. Araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurmayan araçlar 1 Temmuz 2025'ten sonraki ilk muayeneden geçemeyecek ve trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Bu süre daha önce 1 Mart 2025 olarak açıklanmıştı.

DÜZENLEME NEYİ GETİRİYOR?

Düzenleme kapsamında, araç içi kamera sisteminde zorunluluk, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve yol görüntüsünü kapsayacak. Sistemin kurulmadığı araçlar muayeneden geçemeyecek ve çalıştırılamayacak.

Taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Bu süre, İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, istendiğinde bu görüntülere ulaşabilecek.

Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı.

Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
Kaynak: AA / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Taksilere kamera takacak kamera şirketleri köşeyi dönecek.

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