Steam, yaz aylarında oyunculara yönelik kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son olarak Steam Strateji Festivali başladı. Bu festivalle birlikte Sid Meier's Civilization VI, Hearts of Iron IV ve Anno 1800 gibi popüler birçok strateji oyunu yüzde 90'a varan indirimler aldı.

Steam Strateji Festivali ile bu oyunları kaçırmayın

Steam, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında strateji oyunlarına özel bir kampanya başlattığını açıkladı. Bir hafta sürecek olan Steam Strateji Festivali kapsamında hem efsane hem de yeni oyunlar indirimli fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunulacak.

Steam'in açıklamasına göre; sıra tabanlı oyunlar, gerçek zamanlı strateji oyunları, kule savunmaları, şehir ve koloni simülasyonları dahi olmak üzere birçok popüler yapım bu festivalde indirimli olarak alınabilecek.

Dikkat çeken oyunların başında yüzde 90 indirimli Civilization VI, yüzde 70 indirimli Hearts of Iron IV ve yüzde 75'e varan indirimle ile Age of Empires'lar bulunuyor.

28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında oyun fiyatları şu şekilde olacak:

OyunEski FiyatYeni Fiyat Sid Meier's Civilization VI219 TL21.90 TLEuropa Universalis IV340 TL136 TLVictoria 3249 TL174.30 TLNorthgard280 TL84 TLCardboard Town99 TL69.30 TLHearts of Iron IV340 TL102 TLFrostpunk280 TL56 TLXCOM 2219 TL21.90 TLAnno 1800699 TL174.75 TLCrusader Kings III425 TL297,50 TLIron Harvest50 TL10 TLStellaris340 TL102 TLAge of Empires II: Definitive Edition199 TL49.75 TLAge of Empires IV399 TL199,50 TL

