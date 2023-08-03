Steam'in En Popüler Ekran Kartları Açıklandı

Dijital oyun mağazası Steam, milyonlarca oyuncudan topladığı veriler ışığında Temmuz 2023 itibariyle en popüler ekran kartlarını paylaştı. Listenin birinci sırasında uygun fiyatlı olduğu için oldukça öne çıkan model yer aldı. İşte en popüler ekran kartları…

En popüler ekran kartları (Temmuz 2023)

Steam tarafından paylaşılan verilere göre NVIDIA'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü GeForce GTX 1650 modeli, yüzde 5.30 kullanım oranı ile en popüler ekran kartı konumunda. Ülkemizde de bütçe dostu olduğu için oyuncular arasında yaygın olan bu kartın kullanım oranı, haziran ayında yüzde 5.67 seviyesindeydi. Yani bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

En popüler ikinci ekran kartının ise yüzde 4.88 kullanım oranı ile NVIDIA tarafından üretilen GeForce RTX 3060 modeli olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada da yine aynı markaya ait GeForce GTX 1060 modeli yer alıyor.

Nvidia GeForce RTX 4060 yerine alınabilecek 5 ekran kartı!

En popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;

SıraEkran KartıKullanım Oranı (Yüzde)Değişim (Yüzde) 1INVIDIA GeForce GTX 16505.3-0,372INVIDIA GeForce RTX 30604.88+0.143INVIDIA GeForce GTX 10604.60+0.024INVIDIA GeForce RTX 20604.10-0.055NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU3.76-0.526INVIDIA GeForce GTX 1050 Ti3.50-0,117INVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3.43+0,018INVIDIA GeForce RTX 30703.26+0,279INVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2.56-0.0610NVIDIA GeForce RTX 30502.46-0,2011NVIDIA GeForce RTX 30802.22+0.2012AMD Radeon Graphics2.08+0.0713NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti2.02-0.0714Intel(R) Iris(R) Xe Graphics1.81+0.1115NVIDIA GeForce GTX 10501.75-0.0316NVIDIA GeForce GTX 10701.59+0.0817Intel(R) UHD Graphics1.53+0.0418INVIDIA GeForce RTX 3070 Ti1.46+0,0419NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER1.43+0.0420NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER1.28+0.0221INVIDIA GeForce GTX 16601.26-2.0422INVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU1.10-0,1023AMD Radeon RX 5801.07+0.0324NVIDIA GeForce RTX 20701.07+0.0725NVIDIA GeForce GTX 10801.00+0.06

Listeye genel olarak göz attığımızda, AMD ve Intel'in NVIDIA'ya karşı oldukça geride kaldığını söyleyebiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir ekran kartı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.