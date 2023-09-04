Steam'de En Popüler Ekran Kartları Belli Oldu

Dijital oyun mağazası Steam, kullanıcı verilerine dayanarak en popüler ekran kartlarını paylaştı. Nvidia, AMD'ye karşı üstünlük sağladı ve en çok tercih edilen ekran kartları listesinde yer aldı.

Dijital oyun mağazası Steam, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısından topladığı veriler doğrultusunda oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartlarını paylaştı. Nvidia, istatistiklere göre AMD'ye karşı üstünlük kurdu. İşte en popüler ekran kartları…

En popüler ekran kartları: AMD, ilk 10'a giremedi!

Ağustos 2023 itibariyle güncellenen donanım verilerine göre en popüler ekran kartı, Nvidia tarafından üretilen GeForce GTX 1650 modeli oldu. Uygun fiyatlı olduğu için Türkiye ile birlikte diğer ülkelerde de oldukça tercih edilen bu ekran kartını yine aynı üreticiye ait GeForce RTX 3060 modeli takip etti.

En popüler ekran kartları listesinin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasıyla Nvidia'ya ait GeForce GTX 1060 ve GeForce RTX 3060 Laptop GPU modelleri yer aldı. Biraz daha aşağı kaydırdığımızda, AMD'nin grafik kartlarını ne yazık ki ilk 10'da göremiyoruz.

AMD etkisi: Nvidia ekran kartları ucuzluyor!

En popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;

SıraEkran KartıKullanım OranıDeğişim 1NVIDIA GeForce GTX 1650Yüzde 5.11-0.19%2NVIDIA GeForce RTX 3060Yüzde 4.87-0.01%3NVIDIA GeForce GTX 1060Yüzde 4.31-0.29%4NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Yüzde 4.29+0.53%5NVIDIA GeForce RTX 2060Yüzde 3.94-0.16%6NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Yüzde 3.53+0.10%7NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Yüzde 3.26-0.24%8NVIDIA GeForce RTX 3070Yüzde 3.20-0.06%9NVIDIA GeForce RTX 3050Yüzde 2.63+0.17%10NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Yüzde 2.57+0.01%11NVIDIA GeForce RTX 3080Yüzde 2.25+0.03%12NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Yüzde 2.13+0.11%13AMD Radeon Graphics Yüzde 2.03-0.05%14Intel Iris XeYüzde 1.80-0.01%15NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Yüzde 1.63+0.70%16NVIDIA GeForce GTX 1050Yüzde 1.63-0.12%17NVIDIA GeForce GTX 1070Yüzde 1.52-0.07%18NVIDIA GeForce RTX 3070Ti Yüzde 1.50+0.04%19Intel UHD Graphics Yüzde 1.44-0.09%20NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Yüzde 1.41-0.02%

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