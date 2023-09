Starfield Oyunu Hayat Kurtardı

Standart sürümünün çıkışına 2 gün kalan ancak Premium sürümü 4 gün önce çıkmış olan Starfield, daha erken erişimde olmasına rağmen Steam'de anlık oyuncu sayısı rekorları kırıyor. Hatta oyun çıkmadan torrente bile düştü. Ancak bugünkü haberimiz, oyunun daha farklı bir başarısına değiniyor.

Başından kalkmadan Starfield oynayan gencin bu sayede hayatı kurtuldu

Olay Reddit platformunda ortaya çıktı. Oyuncu genç, durumu "Starfield, 1 Eylüle'de gerçek anlamıyla benim ve ailemin hayatını kurtardı" diyerek açıkladı ve evinin alevler içerisinde olduğu bir fotoğraf paylaştı.

2015'te ilk olarak söylentileri çıktığı andan itibaren oyunu deli gibi bekleyen Tidyckilla rumuzlu kullanıcı, oyunu çıkar çıkmaz oynayabilmek için Premium sürümünü satın olmuş ve 31 Ağustos gecesinde PC başına oturup oyunun canlıya alınmasını beklemiş.

Amacı oyunu oynayabildiği kadar oynamak olan oyuncu, sabaha karşı 02.26'da alt komşusunun dairesinde bir patlama duydu. Ne olup bittiğini anlamak için oyunu durduran Tidyckilla, kapıyı açtığında merdivenlerden kendi dairesine doğru alevlerin yükseldiğini gördü.

Uyanık olması sayesinde oyuncu, karısını ve kedisini erkenden yanına alıp ufak yanıklarla yangından canını kurtarmayı başardı. Sonrasında alt dairelerdeki patlamaya, oksijen tüpünün yanında sigara içen bir şahsın sebep olduğu anlaşıldı.

Starfield saved me and my family's life by u/tidyckilla in Starfield

Oyuncu, eğer Starfield oynamak için o gece ayakta kalmasaydı hayatta kalamayacaklarını, çünkü uyku halindeyken duyulacak kadar güçlü bir patlama yaşanmadığını belirtiyor:

"Eğer Starfield için uyanık kalmamış olsaydım, uyuyor olacaktım ve hepimiz dumandan zehirlenerek ölecektik. Ailemi ve beni korkunç bir kaderden kurtardığı için bu oyuna teşekkür etmek istiyorum. GODD HOWARD'A ŞÜKÜRLER OLSUN."

Her ne kadar Starfield direkt olarak barındırdığı bir unsur nedeniyle oyuncunun hayatını kurtarmamış olsa da o gece uyanık tutmasıyla büyük bir katkı sunmuş diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.