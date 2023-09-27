SSB İzmir Teknofest'e katıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) İzmir'de düzenlenen Teknofest'e katıldı. SSB Başkanı Haluk Görgün, " Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivallerinden olan TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra bu yılki son yolculuğuna İzmir'de devam ediyor. Festival, İzmir'de 27 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Festival "Tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi'" teması ile gerçekleştirilecek. Teknofest İzmir kapsamında değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün şunları kaydetti:

"Yarın büyük problemleri çözmesini beklediğimiz gençlerin önüne bugün büyük fırsatlar sunmamız gerekiyor. Teknofest ruhu gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, öz farkındalık ve öz güven kazandırıyor, mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı gösteriyor, başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp denemeyi öğretiyor. Teknofest, gençlerimize umut ve ilham vererek geleceği hayal ettiriyor. Ülkenin ve dünyanın geleceğinde kendilerini görüp konumlandırmalarını sağlıyor. Gençlerimizin heyecanı, azmi, kararlılığı ve hayalleri bizlere yarınlarımızın teminat altında olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır."

SSB standında gelecek nesillere ilham olacak birçok aktivite yer alıyor. Teknofest İzmir kapsamında, son dönemde savunma sanayiine damga vuran platformların, dünya tarafından yakinen takip edilen sistemlerin maketlerinin de sergilendiği SSB stant alanında her gün günde 4 defa "Kim Vizyoner Olmak İster?" yarışması organize ediliyor. Düzenlenen bu çevirimiçi yarışmaya ilk doğru yanıtı veren yarışmacılara çeşitli ödüller veriliyor, alanda röportajlar ile belgesel gösterimleri gerçekleştiriliyor, paraşüt simülatörü etkinliği ve yapay zeka destekli resim etkinliği düzenleniyor. - ANKARA