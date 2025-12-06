Haberler

SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz

SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz
Güncelleme:
Milyarder Elon Musk, dünya gündemini yine sarsacak bir hamlenin eşiğinde. SpaceX'in 2026'nın ikinci yarısında halka arz edilmesi planlanıyor ve şirketin değerinin en az 800 milyar dolar olarak belirlenmesi bekleniyor. Bu dev halka arz gerçekleşirse Musk'ın serveti tarihi bir sıçrama yapacak.

Elon Musk, milyarderler ligindeki yerini daha da sağlamlaştıracak dev bir hamleye hazırlanıyor. SpaceX'in 2026'da halka arz edilmesi planlanırken, şirketin değerinin800 milyar dolara ulaşabileceği konuşuluyor. Bu astronomik rakam, Musk'ın servetine adeta roket hızıyla yeni bir ekleme yapacağı anlamına geliyor.

STARLİNK DAHİL TÜM ŞİRKETLER HALKA ARZDA

The Information'ın haberine göre SpaceX, yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde halka arzın Starlink dahil tüm yapıyı kapsayacağını iletti. Bu karar, yıllardır konuşulan "Starlink ayrı halka arz olacak" tartışmalarını bitirdi.

Bu dev planın gerçekleşmesi hâlinde Musk, sadece Tesla ve X (Twitter) ile değil, uzay şirketi SpaceX üzerinden de dünyanın en zengin insanı unvanını pekiştirecek.

SPACEX'İN DEĞERİİKİYE KATLANACAK

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre SpaceX, halka arz öncesi ikinci bir hisse satışıyla mevcut 400 milyar dolarlık değerini ikiye katlamayı planlıyor.

Şirketin CFO'su Bret Johnsen, yatırımcılara son günlerde bu satışın detaylarını sunuyor.

Bu artış, Musk'ın kişisel servetini de olağanüstü şekilde büyütecek.

UZAYDA 9 BİN UYDU İLE HAKİMİYET

SpaceX, uzay yarışındaki en güçlü oyuncu hâline gelmiş durumda.

Sadece devlet kurumlarından değil, ticari şirketlerden de milyarlarca dolarlık proje alıyor.

Şirketin dev roketi Starship için yürüttüğü yatırımlar da değerlemeye büyük katkı sağlıyor.

Ayrıca SpaceX'in uzayda yaklaşık 9 bin aktif uydusu bulunuyor.

Uzmanlara göre SpaceX'in değer patlamasının en büyük sebebi Starlink.

Dünya genelinde yüksek hızlı internet sağlayan sistem, Kasım ayı itibarıyla 8 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Bu müşteri kitlesi, şirkete milyarlarca dolarlık düzenli gelir sağlıyor — dolayısıyla Musk'ın servetine de doğrudan katkı yapıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Birşey demedimki:

Sonuçta ölüp gidecek. Parayı çocuklari çatır çatır yer.

title