Sortiva ekibi, yerli cinsiyetlendirilmiş sperma teknolojisini geliştirmeyi amaçlıyor

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ORHAN PEHLÜL/GÖKHAN ÇALI - Hayvancılık işletmelerinin, sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlamasına katkı sağlayabilecek cinsiyetlendirilmiş sperma teknolojisinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

TÜME Vakfınca desteklenen Sortiva ekibi, spermanın cinsiyetine göre ayrıştırılmasına yönelik teknoloji üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Ekip, geliştirmeyi hedeflediği yerli teknolojiyle işletmelerin üretim amaçlarına uygun şekilde sürü planlamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İşletmelerin ihtiyacına göre planlama yapılıyor

Festival alanında çalışmalarını tanıtan Sortiva ekibinde görevli biyomedikal mühendisi Sevim Deniz Yaşar, AA muhabirine, ekip olarak cinsiyetlendirilmiş sperma üretimi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cinsiyetlendirilmiş spermanın, hayvancılık işletmelerinde sürü yönetiminin daha planlı yapılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Yaşar, süt üretimi yapan işletmelerde dişi buzağı sayısının artırılmasına, et üretimi yapan işletmelerde ise et verimi yüksek erkek buzağıların elde edilmesine yönelik kullanımın hedeflendiğini söyledi.

Yaşar, "Spermaları laboratuvar ortamında çeşitli işlemlerden geçirerek cinsiyetlerine göre ayrıştırıyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre dişi veya erkek yavru elde edilmesine yönelik kullanılabilecek spermayı hazırlıyoruz. Ardından spermalar paketlenerek veteriner hekimlerin kullanımına sunulmak üzere sahaya gönderiliyor." dedi.

Bu teknolojinin yurt dışında 4-5 ülkede kullanıldığını anlatan Yaşar, Türkiye'nin de bu alanda yerli teknoloji geliştirmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA