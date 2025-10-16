Sinop Üniversitesi, Boyabat Yerleşkesi'nde Güneş Enerjisi Santrali Kuruyor

Haberler

Sinop Üniversitesi, Boyabat Yerleşkesi'ne kuracağı 960 kWe gücündeki Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacının yüzde 45-50'sini karşılayarak sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayacak.

Sinop Üniversitesi, Boyabat Yerleşkesi'ne 960 kWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak kendi enerjisini üretmeye hazırlanıyor.

Dünya Bankası finansmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'nde arazi tipi 960 kWe GES kurulumu gerçekleştiriliyor.

Kurulumu tamamlandığında üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 45-50'sini karşılayacak olan proje, milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra çevre dostu üretim modeliyle sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sunacak.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bu proje hem üniversitemiz hem de Sinop için stratejik bir önem taşıyor. Sinop'un sürdürülebilir enerji vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir kazanım. Destekleri için Sinop Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TEİAŞ Bölge ve Genel Müdürümüze, Dünya Bankasına ve süreci başarıyla yürüten üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personellerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Teknoloji
