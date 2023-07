Sinirden ter akıtan dünyanın en zor oyunları! (2023)

1958 yılında Tennis for Two adındaki ilk bilgisayar oyunu ile başlayan oyun dünyası, günümüzde oldukça büyük bir sektör haline geldi. Bu alan için kurulan yüzlerce şirket, milyarlarca dolarlık yatırımlar, bu dünyanın daha da büyümesine sebep oldu. Günümüzde birbirinden güzel on binlerce oyun bulunuyor. Ancak bu on binlerce oyun arasından bazıları var ki, zor olmarıyla adlarından söz ettiriyorlar. Bu içeriğimizde, sinirden klavyeyi kırdırabilecek, adını bile okuyunca huzursuz eden dünyanın en zor oyunlarını bir araya getirdik.

Dünyanın en zor oyunları

Getting Over It with Bennett Foddy

Bennett Foddy tarafından geliştirilen Getting Over It with Bennett Foddy'de kazanın içinde duran bir adamı kontrol ediyoruz. Amacımız ise büyük bir çekiç kullanarak, yukarı doğru tırmanmak. Ancak bu o kadar kolay değil.

Tırmanırken bir hata yapmanız, en başa dönmenize sebep olabilir. Bu nedenle her bir hamleyi dikkatli şekilde yapmak gerekiyor. Tabii bu da oyuncuyu bir hayli zorluyor. Getting Over It with Bennett Foddy oynamayı düşünenler için sinirden deliye dönebileceğinizi şimdiden belirtelim.

Sekiro: Shadows Die Twice

Dünyaca ünlü oyun şirketi FromSoftware tarafından geliştirilen Sekiro: Shadows Die Twice, souls-like türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. 16. yüzyıl Japonya'sında geçen oyun, Wolf veya daha bilinen adıyla Sekiro adlı bir savaşçıyı merkezine alıyor.

Oyunun hikayesi, Sekiro'nun, Ashina Lordu Kuro'nun ölümsüzlük gücüne sahip olduğunu öğrenmesi ile başlar ve onu korumakla görevlendirilir. Fakat Kuro, daha sonrasında Ashina Hanedanı tarafından kaçırılır. Oyuncular olarak canlandırdığımız Sekiro ise onu kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Cuphead

1930'ların çizgi filmlerinden esinlenerek geliştirilen Cuphead'in hikayesi, Cuphead ve Mugman adlı iki fincan kafalı arkadaşın Şeytan'a karşı oynadıkları kumarı kaybetmelerinin ardından alınan ruhlarını geri almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

6 farklı bölümden oluşan oyunun her bir bölümü, farklı düşman ve zorluklar içeriyor. Düşmanlara karşı farklı silahlar ve yetenekler kullanılabiliyor. Dünyanın en zor oyunları arasında yer alan Cuphead, eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Oyun öylesine ünlendi ki, dijital akış servisi Netflix'te animasyon dizisi bile yayımlandı.

Dark Souls

FromSoftware tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma türündeki Dark Souls, Lordran adlı bir ülkede geçiyor. Oyuncular olarak Ashen One karakterini kontrol ediyoruz ve amacımız, Dark Lord Gwyn'in yenilmesinin ardından ülkeyi yönetmek isteyen Lords of Cinder'ın yerine geçmek.

Çeşitli silahlar, zırhlar ve büyüler barındıran Dark Souls'da ölündüğünde, başlangıç noktasına geri dönülüyor. Yani en baştan başlanıyor. Bu da haliyle oyuncuyu oldukça zorluyor. 2021 yılında gerçekleşen Golden Joystick Awards etkinliğinde Tüm Zamanların En İyi Oyunu ödülüne layık görülen Dark Souls, dünyanın en zor oyunları arasında yer alıyor.

World's Hardest Game

Pek çoğumuzun çocukken en az bir defa oynamış olabileceği World's Hardest Game de adı gibi dünyanın en zor oyunlarından birisi. 2009 yılında çıkış yapan oyun, 30 seviyeden oluşuyor ve ilerledikçe daha zor hale geliyor.

Oyunda kırmızı bir daireyi kontrol ediyoruz ve mavi dairelerden kaçınarak bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Tarayıcı üzerinden oynayabileceğiniz World's Hardest Game, öyle zor bir oyun ki, bütün bölümleri en kısa sürede bitirme rekoru bile en son 3 yıl önce 5 dakika 14 saniye süre ile kırıldı.

Flappy Bird

2013 yılında Vietnamlı oyun geliştiricisi Dong Nguyen tarafından geliştirilen Flappy Bird, yatay olarak hareket eden bir kuşu kontrol ederek boruların arasından geçirmeye çalıştığımız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Kuş, borulara çarpınca öldüğü için oyun oldukça zorlayıcı.

2014 yılında en çok indirilen oyunlardan biri olan Flappy Bird, aynı sene içerisinde geliştirici tarafından bağımlılık yapıcı olması nedeniyle uygulama mağazalarından kaldırıldı. Flappy Bird, günümüzde ise yerini kopyalarına bıraktı.

Dinosaur Game

Özellikle Google Chrome kullanıcılarının bir defa da olsa oynamış olabileceği Dinosaur Game de dünyanın en zor oyunları arasında yer alıyor. Bir T-Rex'i kontrol ettiğimiz oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyoruz.

İlerledikçe skorumuz yükseliyor ve bu skor arttıkça, paralel olarak oyunun hızı da artıyor. Tabii bu da karşımıza çıkan engellere tepki vermemizi oldukça zorlaştırıyor. Pek çok kişinin internet bağlantısı olmadığında ziyaret ettiği Dinosaur Game, günümüzde halen sevilen oyunlardan birisi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dünyanın en zor oyunu ne? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.