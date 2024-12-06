Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan kehanetleriyle adından sıklıkla söz ettiren Simpsonlar dizisi, bu kez çok daha farklı bir alanı ele aldı.

Bilim ve yatırım dünyasına ilişkin konulara yer verilen bölümlerinde Simpsonlar'ın Bitcoin ile ilgili tahmini şaşkına çevirdi.

TAHMİNLERİ YİNE TUTTU

2017 senesinde yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde kripto varlıkların amiral gemisi Bitcoin'in 2024'te büyük bir sıçrama yapacağı öngörüsünde bulunulmuştu.

Bitcoin, dün itibarıyla 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dizide oldukça sık bahsedilen, "Bitcoin'in her 5 yılda bir büyük atılım yaptığı" düşüncesi de böylelikle doğru çıktı.

Öte yandan söz konusu tahmin, Simpsonlar'ın gelecekle ilgili kehanetlerine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.