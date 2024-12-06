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Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
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Geçmişte birçok olayı önceden tahmin eden fenomen dizi Simpsonlar, 2024 yılına dair gerçekleşen bir başka kehanetiyle yine konuşuldu.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan kehanetleriyle adından sıklıkla söz ettiren Simpsonlar dizisi, bu kez çok daha farklı bir alanı ele aldı.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Bilim ve yatırım dünyasına ilişkin konulara yer verilen bölümlerinde Simpsonlar'ın Bitcoin ile ilgili tahmini şaşkına çevirdi.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

TAHMİNLERİ YİNE TUTTU

2017 senesinde yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde kripto varlıkların amiral gemisi Bitcoin'in 2024'te büyük bir sıçrama yapacağı öngörüsünde bulunulmuştu.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Bitcoin, dün itibarıyla 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dizide oldukça sık bahsedilen, "Bitcoin'in her 5 yılda bir büyük atılım yaptığı" düşüncesi de böylelikle doğru çıktı.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Öte yandan söz konusu tahmin, Simpsonlar'ın gelecekle ilgili kehanetlerine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRealist:

Trump'in gelecegini bilemedi. Bos haber

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Haber YorumlarıPerwer:

Şunun kehaneti bunun tahmini gibi çeşitli senaryolarla servis edilen bilgilerin tamamının arkasında Amerikan derin devleti ve işbirlikçileri var. Uzun süreli kurdukları hain planlarını bu şekilde dünyaya satıyorlar, sonra da şu kehanet bu kehanet diye yutturuyorlar.

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Haber YorumlarıSerdengeçti:

bunun adına tahminler tuttu denilmez, bunlar önceden senaryolanmış tipik ABD çizgi filmi, ondan sonrada tahminler tuttu diye millete yutturuyorlar, tıpkı baba vanga kehaneti gibi

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