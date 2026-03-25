Savunma Sanayisini Anadolu'ya Hızlı Yaygınlaştırmak Zorunluluk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayinin Anadolu'ya yayılımını hızlandırma hedeflerini açıkladı. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki potansiyeli kullanarak yeni endüstri bölgeleri oluşturmayı planlıyor.

'SAVUNMA SANAYİSİNİ ANADOLU'YA HIZLI YAYGINLAŞTIRMAK ZORUNLULUK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayinin Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yayılımını hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara, bugün savunma sanayinin merkezi, yine Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi, özellikle İstanbul ve çevresinde oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayisini Anadolu'ya daha hızlı yaygınlaştırmak bir zorunluluk. Bu konuda da özellikle inşa etmeyi hedeflediğimiz Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde, mega endüstri bölgelerinde savunma sanayi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız" dedi.

Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
