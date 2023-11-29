Redmi, Yeni Laptop Modellerini Tanıttı

Redmi, K70 serisi akıllı telefonlarını ve Buds 5 Pro kablosuz kulaklığını tanıtırken aynı zamanda RedmiBook 14 ve 16 inç laptoplarını da görücüye çıkardı. RedmiBook 14 ve 16, günlük kullanıma uygun tasarımları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor.

Redmi, Çin'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında ürün portföyünü baştan aşağı yeniledi. K70 serisi akıllı telefonlarını ve Buds 5 Pro kablosuz kulaklığını görücüye çıkaran şirket, aynı zamanda RedmiBook 14 ve 16 inç laptoplarını tanıttı.

RedmiBook 14 ve 16 özellikleri, fiyatı

Redmi, bugün düzenlediği 10. yıldönümü etkinliğinde günlük kullanıma hitap eden RedmiBook 14 ve 16 dizüstü bilgisayarlarını görücüye çıkardı. Sade tasarımı koruyan laptop modelleri, 13. nesil Intel i5 işlemcilerden güç alıyor.

RedmiBook 14; 120 Hz yenileme hızına ve yüzde 100 sRGB renk gamına sahip 14 inç 2.8K ekranla geliyor. Intel Core i5-13500H işlemciden gücünü alıyorken, 16GB LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama alanıyla performansını artırıyor.

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Serinin daha büyük ekranlı modeli RedmiBook 16 ise 400 nit parlaklığa sahip 16 inç 2.5K ekranla sunuluyor. Intel Core i5-13500H ve 16 GB / 1 TB'a kadar bellek ve depolama yapılandırmasını paylaşıyor. Bununla birlikte daha büyük 72Wh bataryadan besleniyor.

14 inçli versiyon; 1,37 kg ağırlığında ve 15.9 mm inceliğiyle dikkat çekiyor. 56 Wh bataryadan beslendiğini de hatırlatalım. Ayrıca 16 inç sürümü ise 15.9 mm kalınlığı korurken 1,68 kg ağırlığında geliyor.

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Her iki dizüstü bilgisayarda da 8mm'lik çift soğutma fanına yer veriyor. Bağlantı noktası olarak Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI ve 3,5 mm kulaklık jakına yer verdiklerini belirtelim.

RedmiBook 14; i5 işlemci/ 16GB RAM / 512GB depolama modeli için 590 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. RedmiBook 16'nın aynı özelliklere sahip giriş seviyesi varyantı ise 620 dolardan raflardaki yerini alacak.

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