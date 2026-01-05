Haberler

Putin, Rus hükümetine yapay zeka teknolojileri geliştirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetine yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirmesi talimatını verdi. Merkez Bankası, Sber ve Yandex ile işbirliği içinde ulusal bir plan hazırlanacak ve yerli yapay zeka modellerine talep artırılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya Merkez Bankası, Sber ve Yandex'le birlikte yapay zeka alanında teknolojiler geliştirme talimatı verdi.

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
