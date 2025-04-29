Pegasus Hava Yolları, Microsoft ile Yapay Zeka Dönüşümünde Öncü Oluyor

PEGASUS Hava Yolları, Microsoft'un bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri sayesinde misafir ve çalışan memnuniyetinde önemli ilerleme sağladığını duyurdu. Microsoft, Pegasus'un yapay zeka dönüşümünü 'mükemmel bir örnek' olarak gösterdi.

Pegasus Hava Yolları, Microsoft ile yaptığı iş birliği kapsamında, şirketin bulut tabanlı Azure Yapay Zeka Hizmetleri'nden yararlanarak misafir ve çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artırdığını aktardı. Şirket, yapay zeka destekli çözümlerin entegrasyonunun sanal asistan Flybot'un misafir memnuniyeti oranını iki katına çıkarırken, insan kaynakları sanal asistanı çalışan memnuniyetinde ise yüzde 20'lik artış sağladığını duyurdu. Microsoft ise Pegasus'un yapay zeka dönüşümünü, teknolojinin stratejik değeri nasıl yönlendirdiğine dair 'mükemmel bir örnek' olarak nitelendirdi.

'BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Microsoft Veri ve Yapay Zeka Uzmanı Ümit Şener, " Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz yapay zeka dönüşüm projesi, teknolojinin iş süreçlerinde stratejik değeri nasıl yönlendirdiğine dair mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Pegasus hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte en iyi yapay zeka kullanım örneklerinden birini hayata geçirerek havacılık sektöründe öncü bir konuma ulaştı. Microsoft olarak, bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Pegasus ve Microsoft arasındaki iş birliği, FlyBot aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri desteği ve ChatGPT aracılığıyla kişiselleştirilmiş seyahat önerileri gibi iyileştirmelerin yanı sıra çalışanların iş akışlarını iyileştiren yapay zeka destekli çözümleri de içeriyor" ifadeleri kullanıldı.