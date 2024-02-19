Türkiye'de futbol maçlarının vazgeçilmez biletleme sistemi Passolig'de önemli bir değişiklik yapılıyor. Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı konusunda yeni bir yol izleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kulüpler önümüzdeki dönemde bilet satışlarını, organizasyon ve teknik altyapı konusunda yetkin firmalarla iş birliği içinde yürütecek.

Passolig kalkıyor! Yeni dönemde bilet satışlarını kulüpler yapacak

Bu yeni düzenleme, kulüplerin 6222 sayılı kanun çerçevesinde bilet basım, satış ve dağıtım işlemlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor. Kulüpler Birliği, bilet satış süreçlerini iyileştirmek isteyen firmaları başvuru yapmaya çağırıyor. Açıklamada, kulüplerin elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar aracılığıyla yürütme konusunda hemfikir olduğu belirtiliyor.

Duyuru pic.twitter.com/zyBuulmCS5 — Kulüpler Birliği (@kulupler) February 19, 2024

Alınan bu karar sonrasında spor müsabakalarında Passolig tekeli sona erecek. Yani kulüpler dilerse Passolig ile dilerse de Biletix vb. rakipleriyle anlaşabilecekler. Dolayısıyla Passolig'in Türkiye'deki varlığı sonlanmadı. Fakat sistem değişikliği meydana geldiği için Passolig'in sahip olduğu avantajlar ortadan kalktı.

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Kulüpler Birliği'nden E-bilet açıklaması:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

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