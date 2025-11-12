Haberler

Papel Sticker Card: Hayat Kadar Hızlı Yeni Nesil Temassız Ödeme Çok Yakında

Papel Sticker Card: Hayat Kadar Hızlı Yeni Nesil Temassız Ödeme Çok Yakında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin yenilikçi elektronik para kuruluşu Papel, ödeme teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Papel Sticker Card, daha hızlı, daha kolay bir temassız ödeme deneyimini çok yakında kullanıcılarla buluşturacak.

Günlük hayatın hızına uyum sağlayan Sticker Card ile fiziksel kart dönemi geride kalıyor. Telefon, cüzdan, kartlık veya sık kullanılan herhangi bir yüzeye yapıştırılarak Mastercard altyapısıyla saniyeler içinde ödeme yapılabilen Sticker Card; minimal tasarımı, kullanım kolaylığı ve güvenli çip teknolojisiyle şifrelenmiş işlem akışları sayesinde uluslararası güvenlik standartlarına uygun yapısıyla temassız ödemeyi günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirecek.

"Hız, kolaylık ve güvenlik odağında yeni bir ödeme alışkanlığı sunuyoruz"

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, Sticker Card ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcılarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, hızlı ve güvenli ödeme teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyoruz. Sticker Card, temassız ödeme deneyimini daha da hızlandıran pratik bir çözüm olacak. Modern yaşamın hızına uyum sağlayan bu yeni ürünümüzün, kullanıcılarımızın ödeme alışkanlıklarında yeni bir kolaylık standardı oluşturacağına inanıyoruz."

Papel, ödeme teknolojilerinde yenilikleri Türkiye'ye taşıyor

Papel, yüz tanıma ile ödeme teknolojisini Türkiye'ye getiren ilk elektronik para kuruluşu olarak sektörde önemli bir dönüşüm başlatmıştı. Şimdi ise Sticker Card ile temassız ödemeyi daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Yeni nesil ödeme çözümlerine odaklanan Papel, hem kullanıcı deneyimini iyileştiren hem de işletmelere kolaylık sağlayan teknolojilerle Türkiye'nin ödeme ekosistemini ileriye taşımayı hedefliyor.

Senem Zafer
Haberler.com / Teknoloji
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title