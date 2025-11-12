Papel Sticker Card: Hayat Kadar Hızlı Yeni Nesil Temassız Ödeme Çok Yakında

Günlük hayatın hızına uyum sağlayan Sticker Card ile fiziksel kart dönemi geride kalıyor. Telefon, cüzdan, kartlık veya sık kullanılan herhangi bir yüzeye yapıştırılarak Mastercard altyapısıyla saniyeler içinde ödeme yapılabilen Sticker Card; minimal tasarımı, kullanım kolaylığı ve güvenli çip teknolojisiyle şifrelenmiş işlem akışları sayesinde uluslararası güvenlik standartlarına uygun yapısıyla temassız ödemeyi günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirecek.

"Hız, kolaylık ve güvenlik odağında yeni bir ödeme alışkanlığı sunuyoruz"

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, Sticker Card ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcılarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, hızlı ve güvenli ödeme teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyoruz. Sticker Card, temassız ödeme deneyimini daha da hızlandıran pratik bir çözüm olacak. Modern yaşamın hızına uyum sağlayan bu yeni ürünümüzün, kullanıcılarımızın ödeme alışkanlıklarında yeni bir kolaylık standardı oluşturacağına inanıyoruz."

Papel, ödeme teknolojilerinde yenilikleri Türkiye'ye taşıyor

Papel, yüz tanıma ile ödeme teknolojisini Türkiye'ye getiren ilk elektronik para kuruluşu olarak sektörde önemli bir dönüşüm başlatmıştı. Şimdi ise Sticker Card ile temassız ödemeyi daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Yeni nesil ödeme çözümlerine odaklanan Papel, hem kullanıcı deneyimini iyileştiren hem de işletmelere kolaylık sağlayan teknolojilerle Türkiye'nin ödeme ekosistemini ileriye taşımayı hedefliyor.