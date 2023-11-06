Özbekistan, Bilişim Teknolojileri Alanında Parlıyor

ICTWEEK Özbekistan 2023 etkinliği, Taşkent'te yoğun bir katılımla gerçekleşerek Özbekistan'ın BT hizmetleri ihracatını 5 milyar dolarlık hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Yabancı bilişim şirketlerinin ülkeye yapacakları yatırımlar için sunulan geniş kapsamlı avantajlar, bu büyümeye ivme kazandırıyor.

Orta Asya'nın yıldızı, bilişim teknolojileri alanında parlıyor. ICTWEEK Özbekistan 2023 etkinliği, Taşkent'te yoğun bir katılımla gerçekleşerek Özbekistan'ın BT hizmetleri ihracatını 5 milyar dolarlık hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Yabancı bilişim şirketlerinin ülkeye yapacakları yatırımlar için sunulan geniş kapsamlı avantajlar, bu büyümeye ivme kazandırıyor.

Özbekistan, bölgesinde bir numara olmak istiyor!

ICTWEEK Özbekistan 2023, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek bölgesel bir BT merkezi olma hedefiyle Taşkent'te gerçekleşti. Özbekistan Dış Kaynak Forumu ise yabancı uzmanlarla yerel temsilcileri ve uluslararası bilişim şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirerek önemli bir platform sunuyor.

IT Park Özbekistan Genel Müdürü Farhod Ibrahimov, "Özbekistan: BT Dış Kaynak Kullanımı için Bir Merkez" başlıklı sunumunda, uluslararası dış kaynak fırsatlarının genişletilmesi, ülkenin yatırım potansiyeli ve yabancı şirketlerin sorunsuz bir şekilde pazara girmelerini sağlayan benzersiz vergi avantajları ve programlar hakkında bilgi verdi.

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Özbekistan'ın hedefi, BT hizmetleri ihracatını yıllık 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak. IT Park'ın sunduğu "Hepsi Bir Arada" programı, şirketlere kurumsal özel yönetici, 24 saat destek hizmeti, personel alımında destek, altyapı, hukuk, muhasebe ve bankacılık hizmetleri gibi kapsamlı ayrıcalıklar sunuyor. Üstelik IT Park sakinleri, tüm kurumlar vergisinden muafiyet ve sadece %7,5 oranında imtiyazlı gelir vergisi ödüyorlar.

Özbekistan'ın cazibesi sadece ekonomik avantajlarla sınırlı değil. Ülkede genç ve yetenekli bir nüfus bulunuyor, ve yabancı dil becerileri oldukça yaygın. 5 milyondan fazla kişi İngilizce biliyor. Bu durum, işgücü maliyetlerinin düşük olması ve iş yapma kolaylığı sunuyor.

Ayrıca, devlet ve IT Park Özbekistan gibi kurumların sunduğu avantajlar, şirketlerin işlerini kolaylaştırıyor. Kurumlar vergisinden muafiyet, düşük gelir vergisi oranı, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler şirketlere büyük bir destek sağlıyor. Ayrıca, ücretsiz ofis alanı, teknik destek, oturma izni kolaylıkları ve 3 yıllık BT vizesi gibi avantajlar iş yapmayı daha cazip hale getiriyor.

Özbekistan'ın cazibesi sadece ekonomik avantajlarla sınırlı değil. Ülkede genç ve yetenekli bir nüfus bulunuyor, ve yabancı dil becerileri oldukça yaygın. 5 milyondan fazla kişi İngilizce biliyor. Bu durum, işgücü maliyetlerinin düşük olması ve iş yapma kolaylığı sunuyor.

Ayrıca, devlet ve IT Park Özbekistan gibi kurumların sunduğu avantajlar, şirketlerin işlerini kolaylaştırıyor. Kurumlar vergisinden muafiyet, düşük gelir vergisi oranı, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler şirketlere büyük bir destek sağlıyor. Ayrıca, ücretsiz ofis alanı, teknik destek, oturma izni kolaylıkları ve 3 yıllık BT vizesi gibi avantajlar iş yapmayı daha cazip hale getiriyor.