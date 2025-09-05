Osman Akin'in Skuter Valizle Trafikteki Viral Videosu Gündem Oldu

ANKARA'da çanta imalatçısı Osman Akin'in (40), Çin'den getirttiği skuter valiz ile paket servis yaparken trafikte çekilen görüntüsü gündem oldu. Akin, "Çin'deki ortağımızla burada viral olan videoları paylaştık. Bu ürünü ve daha ileri teknolojiye sahip olan ürünlerimizi Türkiye piyasasında değerlendireceğiz" dedi.

Ankara İskitler'de çanta imalatı yapan Osman Akin, Çin'de üretilen skuter valizin Türkiye distribütörlüğünü almak üzere geçen yıl yurda getirtti. Arkadaşlarının paket servisi isteği üzerine Akin'in skuter valiz ile trafikte çekilen görüntüsü ilgi odağı oldu. Ürünü test etmek amacıyla trafikte denediklerini belirten Akin, gördükleri ilgi üzerine ürünü Türkiye pazarında yaygınlaştıracaklarını söyledi. Akin, "Bu ürünümüzü biz geçen sene Çin'den test amaçlı getirdik. Kalite kontrolünü yapmak için de bir sürüş yaptık. Bizim haberimiz olmadan yoldan bir vatandaş çekmiş. Bu da sosyal medyada viral oldu. Bizim için de sürpriz oldu" dedi.

30 yıldır çanta imalatı ve moda tasarımı üzerine çalıştıklarını söyleyen Akin, "Arkadaşlarıma yardım etmek için 'ürünü deneyelim' dedim. Biz yoldan geçerken de hiç haberimiz olmadan tamamen spontane gelişen bir video çekimi olmuş. Çin'deki ortağımızla burada viral olan videoları paylaştık. Bu ürünü ve daha ileri teknolojiye sahip olan ürünlerimizi Türkiye piyasasında değerlendireceğiz" dedi.

'TAVAF YAPAN HACILARA KOLAYLIK SAĞLAR'

Cihazın asıl amacının insanların hayatlarına kolaylık sağlamak olduğunu aktaran Akin, "Bu cihaz Avrupa'da yeni yaygınlaşıp Türkiye'de geçen sene piyasaya sürüldü. Ancak insanlar ne olduğunu anlamadığı için tam anlamıyla rağbet görmemişti. Ürünün hac ve umrede tavaf yapan yaşlı vatandaşlara ciddi kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Umarım halkımıza hayırlı olur. Cihazı denerken trafiği tehlikeye atmamak için yolun en kenarından gitmeyi ve yavaş yavaş gitmeyi tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Nisa MİĞAL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,