Online Dil Öğrenme Platformu Preply 70 Milyon Dolarlık Yatırım Topladı

Online yabancı dil pazaryeri Preply, 70 milyon dolarlık yatırım topladığını duyurdu. Toplanan yeni fonla yapay zeka asistanının öğretmenlerin hizmetine sunulması ve kişiselleştirilmiş öğrenim araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Son 3 yılda gelirlerini 10 kat artırdıklarını söyleyen Preply'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Kirill Bigai, "Bu başarı aynı zamanda, Ukrayna'daki teknoloji sektörünün ve tüm Ukraynalıların dayanıklılık ve kararlılığını temsil ediyor" dedi.

Küresel online yabancı dil pazaryeri Preply, şirketin finansman tarihi açısından önemli bir kilometre taşını duyurdu. Preply, bir şirketi, olabildiğince hızlı ve başarılı şekilde büyüterek ölçeklendirmeye odaklanan C serisi yatırımını 120 milyon dolara çıkarmak için, ek 70 milyon dolarlık yatırım topladı. Yaratılan yeni fon, yapay zeka asistanını öğretmenlerin hizmetine sunmak ve kişiselleştirilmiş öğrenim araçları geliştirmek üzere kullanılacak.

2012'DE 3 UKRAYNALI GİRİŞİMCİ TARAFINDAN KURULDU

Preply'nin, Reach Capital, Hoxton Ventures ve diğer mevcut yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen 70 milyon dolarlık sermaye artırımına, büyüme sermayesi şirketi Horizon Capital liderlik etti. Aralarında 2022 yılında C Serisi'ne liderlik eden Owl Ventures'ın da bulunduğu yeni ve mevcut yatırımcıların, online yabancı dil öğrenme pazaryerinin başarılı yolculuğunu güçlendirecek değerli bir deneyim ve edtech (eğitim teknolojileri) uzmanlığını beraberinde getireceği açıklandı. 2012'de 3 Ukraynalı girişimci tarafından kurulan Preply, bugün Barselona, New York ve Kiev'de ofislere, 30 ülkede 60 milletten yaklaşık 500 çalışana sahip. 50'den fazla dilde eğitim veren 35 bin öğretmeni 180 ülkedeki yüz binlerce kişiden oluşan dil öğrenme topluluğuyla küresel bir e-öğrenme merkezi haline geldi.

En hızlı büyüyen küresel edtech markalarından biri olan Preply'nin, canlı dil öğrenme kategorisine de liderlik ettiğinin altını çizen Horizon Capital Ortağı Dmytro Boroday, "Preply'nin vizyoner kurucu ortakları ve harika yönetim ekipleriyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Son birkaç yılda ortaya koydukları operasyonel mükemmellik kültürü ve üstün performansı takdir ediyor, büyüme yolculuklarında onları desteklemekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Reach Capital Ortağı James Kim de şu açıklamayı yaptı:

"Preply, derin deneyime sahip olduğumuz canlı dil öğrenme alanında sektörünün açık ara lideri. Genişlemeye ve büyümeye devam ederken onlarla eşlik ettiğimiz için heyecanlıyız. Yapay zeka, öğretmenlerin etkinliğini ve öğrencilerin deneyimini iyileştirme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Preply de yapay zekayı öğrenme yolculuğuna dahil etme konusunda öncü bir rol üstleniyor."

"BU BAŞARI, UKRAYNALILARIN DAYANIKLILIK VE KARARLILIĞINI DA TEMSİL EDİYOR"

Preply Kurucu Ortağı ve CEO'su Kirill Bigai ise "Hala önceki fonlarımızın tamamını harcamamış olsak da bu sermaye katkısını güvence altına almış olmanın büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Bu başarının ardında, Preply olarak sermaye verimliliğine ve performansa odaklanmamız yer alıyor. Sağladığımız yeni fon, yapay zekayı öğretmenlerin hizmetine sunarak liderliğimizi perçinlememizi sağlayacak ve ezber bozan bir öğrenme deneyimine kapı aralayacak. Ekibimiz küresel olsa da, Ukraynalılar tarafından kurulmuş ve Ukrayna'da önemli bir Ar-Ge gücüne de sahip bir şirket olarak, kutlanması gereken bir kilometre taşına imza attığımıza inanıyoruz. Bu başarı aynı zamanda Ukrayna'daki teknoloji sektörünün ve tüm Ukraynalıların dayanıklılık ve kararlılığını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

GELİRLERİ SON ÜÇ YILDA ON KAT ARTTI

Bigai, "Preply'nin gelirleri, öğretmen ve öğrencilerin yaşadığı ürün deneyiminde imza attığı önemli gelişmeler nedeniyle, son üç yılda on kat arttı. Hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla, şirketlerin çalışanları için online dil öğrenme araçlarına yönelik talebi arttı. Geçen yıl imzalanan 200'den fazla yeni anlaşma da Preply için B2B tarafındaki büyümenin önünü açtı. Datadog, GroupM ve Bain gibi şirketler, ekiplerinin iletişim becerilerinin yanı sıra, güven ve üretkenliğini artırmak için Preply'nin hizmetlerinden yararlanmaya başladı. Preply, geçtiğimiz ay da dünya çapında 11 bin 500'den fazla kurum tarafından kullanılan İngilizce yeterlilik ölçüsü TOEFL iBT®'ye hazırlık konusunda kaliteli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak üzere dil otoritesi ETS (Education Testing Service) ile ortaklık kurdu" dedi.