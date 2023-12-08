NVIDIA rakibinden yüzde 60 hızlı! İşte AMD MI300X
AMD, MI300X ile ilk kez NVIDIA'ya karşı yapay zeka alanında ciddi bir rekabet ortamı oluşturdu. Üstelik H100'den yüzde 60 daha hızlı.
AMD, bir süredir merakla beklenen MI300X'in resmi tanıtımını yaptı. TSMC'nin gelişmiş üretim hattından çıkan AMD MI300X GPU, NVIDIA'nın H100'ünden yüzde 60 daha yüksek performans sunmayı başarıyor. İşte detaylar…
AMD MI300X neler sunuyor?
AMD, eğitim performansında MI300X'in H100 ile benzer seviyede olduğunu ve inferans iş yüklerinde üstün performans sergilediğini belirtiyor. Şirketin açıklamalarına göre MI300X, genel özelliklerde şu avantajları sağlıyor:
2.4 kat daha yüksek bellek kapasitesi
1.6 kat daha yüksek bellek bant genişliği
1.3 kat FP8 TFLOPS
1.3 kat FP16 TFLOPS
Llama 2 70B, birebir kıyaslamada yüzde 20'ye kadar daha hızlı
FlashAttention 2, birebir kıyaslamada yüzde 20'ye kadar daha hızlı
Llama 2 70B, 8v8 sunucuda yüzde 40'a kadar daha hızlı
FlashAttention 2, 8v8 sunucuda yüzde 60'a kadar daha hızlı
MI300X'in arkasındaki yazılım, ROCm 6.0, çeşitli yapay zeka iş yüklerini destekleyen yeni özellikler içeriyor. Zira bu yazılım, en yeni hesaplama formatlarını destekleyerek performansı artırıyor. MI300X, NVIDIA'nın Hopper ve Intel'in Gaudi yapay zeka hızlandırıcılarına karşı rekabeti artıracak. CDNA 3 mimarisine dayanan MI300X, toplamda 153 milyar transistöre sahip. Ayrıca MI300X'in bellek kapasitesi 192 GB (HBM3). Yani selefi MI250X'e göre yüzde 50 daha fazla.
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AMD MI300X, güç tüketimi tarafında 750W TDP ile karşımıza çıkıyor. Ek olarak AMD, bu çipi destekleyen sistemleri sergilerken, 8 MI300X GPU hızlandırıcısı ve iki AMD EPYC 9004 CPU içeren bir konfigürasyonu paylaştı.
Son olarak, AMD'nin Instinct MI300 AI çiplerini destekleyeceğini açıklayan şirketler arasında Oracle, Dell, META ve OpenAI gibi büyük isimler bulunuyor. Şirketin yapay zeka alanında sadece bir alternatif olmak değil, lider olma hedefi olduğu için NVIDIA ve Intel gibi rakipleri için de ciddi bir rekabet ortamı yaratıyor.
1 (Kalıp Başına)2 (MCM) 1 (Kalıp Başına)2 (MCM) 1 (Kalıp Başına)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)GPU Çekirdeklerihenüz bilinmiyor19.45614.59214.08013.3126656768040963840409640962304GPU Saat Hızıhenüz bilinmiyor2100 MHz2100 MHz1700 MHz1700 MHz1700 MHz1500 MHz1800 MHz1725MHz1500 MHz1000 MHz1237 MHzINT8 Hesaplamahenüz bilinmiyor2614 ÜST1961 ÜSTLERİ383 ÜST362 ÜST181 ÜST92.3 ÜSTLERYokYokYokYokYokFP16 Hesaplamahenüz bilinmiyor1.3 PFLOP'lar980,6 TFLOP383 TFLOP362 TFLOP181 TFLOP185 TFLOP29,5 TFLOP26,5 TFLOP24.6 TFLOP8.2 TFLOP'lar5.7 TFLOP'larFP32 Hesaplamahenüz bilinmiyor163,4 TFLOP122,6 TFLOP95,7 TFLOP90,5 TFLOP45.3 TFLOP23.1 TFLOP'lar14.7 TFLOP'lar13.3 TFLOP'lar12.3 TFLOP'lar8.2 TFLOP'lar5.7 TFLOP'larFP64 Hesaplamahenüz bilinmiyor81.7 TFLOP61.3 TFLOP47,9 TFLOP45.3 TFLOP22.6 TFLOP11.5 TFLOP7.4 TFLOP'lar6.6 TFLOP768 GFLOP512 GFLOP384 GFLOPVRAMhenüz bilinmiyor192 GB HBM3128 GB HBM3128 GB HBM2e128 GB HBM2e64 GB HBM2e32 GB HBM232 GB HBM216 GB HBM216 GB HBM24 GB HBM116 GB GDDR5Infinity Önbelleğihenüz bilinmiyor256 MB256 MBYokYokYokYokYokYokYokYokYokMemory Clockhenüz bilinmiyor5,2 Gb/sn5,2 Gb/sn3,2 Gb/sn3,2 Gb/sn3,2 Gb/sn1200 MHz1000 MHz1000 MHz945 MHz500 MHz1750 MHzBellek Veri Yoluhenüz bilinmiyor8192-bit8192-bit8192-bit8192-bit4096 bit4096 bit veri yolu4096 bit veri yolu4096 bit veri yolu2048 bit veri yolu4096 bit veri yolu256 bit veri yoluBellek Bant Genişliğihenüz bilinmiyor5,3 TB/sn5,3 TB/sn3,2 TB/sn3,2 TB/sn1,6 TB/sn1,23 TB/sn1 TB/sn1 TB/sn484 GB/sn512 GB/sn224 GB/snSoğutmahenüz bilinmiyorPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaTDP (Maks.)henüz bilinmiyor750W760W560W500W300W300W300W300W300W175W150W
GPUAMD INSTINCT MI400AMD INSTINCT MI300XAMD INSTINCT MI300AAMD INSTINCT MI250XAMD INSTINCT MI250AMD INSTINCT MI210AMD INSTINCT MI100AMD RADEON INSTINCT MI60AMD RADEON INSTINCT MI50AMD RADEON INSTINCT MI25AMD RADEON INSTINCT MI8AMD RADEON INSTINCT MI6CPU MimarisiZen 5 (Exascale APU)YokZen 4 (Exascale APU)YokYokYokYokYokYokYokYokYokGPU MimarisiCDNA 4Su Vanjaramı (CDNA 3)Su Vanjaramı (CDNA 3)Aldebaran (CDNA 2)Aldebaran (CDNA 2)Aldebaran (CDNA 2)Arkturus (CDNA 1)Vega 20Vega 20Vega 10Fiji XTPolaris10GPU İşlem Düğümü4nm5nm+6nm5nm+6nm6nm6nm6nm7 nm FinFET7 nm FinFET7 nm FinFET14 nm FinFET28nm14 nm FinFETGPU Yongalarıhenüz bilinmiyor8 (MCM)8 (MCM)2 (MCM)
1 (Kalıp Başına)2 (MCM)
1 (Kalıp Başına)2 (MCM)
1 (Kalıp Başına)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)1 (Monolitik)GPU Çekirdeklerihenüz bilinmiyor19.45614.59214.08013.3126656768040963840409640962304GPU Saat Hızıhenüz bilinmiyor2100 MHz2100 MHz1700 MHz1700 MHz1700 MHz1500 MHz1800 MHz1725MHz1500 MHz1000 MHz1237 MHzINT8 Hesaplamahenüz bilinmiyor2614 ÜST1961 ÜSTLERİ383 ÜST362 ÜST181 ÜST92.3 ÜSTLERYokYokYokYokYokFP16 Hesaplamahenüz bilinmiyor1.3 PFLOP'lar980,6 TFLOP383 TFLOP362 TFLOP181 TFLOP185 TFLOP29,5 TFLOP26,5 TFLOP24.6 TFLOP8.2 TFLOP'lar5.7 TFLOP'larFP32 Hesaplamahenüz bilinmiyor163,4 TFLOP122,6 TFLOP95,7 TFLOP90,5 TFLOP45.3 TFLOP23.1 TFLOP'lar14.7 TFLOP'lar13.3 TFLOP'lar12.3 TFLOP'lar8.2 TFLOP'lar5.7 TFLOP'larFP64 Hesaplamahenüz bilinmiyor81.7 TFLOP61.3 TFLOP47,9 TFLOP45.3 TFLOP22.6 TFLOP11.5 TFLOP7.4 TFLOP'lar6.6 TFLOP768 GFLOP512 GFLOP384 GFLOPVRAMhenüz bilinmiyor192 GB HBM3128 GB HBM3128 GB HBM2e128 GB HBM2e64 GB HBM2e32 GB HBM232 GB HBM216 GB HBM216 GB HBM24 GB HBM116 GB GDDR5Infinity Önbelleğihenüz bilinmiyor256 MB256 MBYokYokYokYokYokYokYokYokYokMemory Clockhenüz bilinmiyor5,2 Gb/sn5,2 Gb/sn3,2 Gb/sn3,2 Gb/sn3,2 Gb/sn1200 MHz1000 MHz1000 MHz945 MHz500 MHz1750 MHzBellek Veri Yoluhenüz bilinmiyor8192-bit8192-bit8192-bit8192-bit4096 bit4096 bit veri yolu4096 bit veri yolu4096 bit veri yolu2048 bit veri yolu4096 bit veri yolu256 bit veri yoluBellek Bant Genişliğihenüz bilinmiyor5,3 TB/sn5,3 TB/sn3,2 TB/sn3,2 TB/sn1,6 TB/sn1,23 TB/sn1 TB/sn1 TB/sn484 GB/sn512 GB/sn224 GB/snSoğutmahenüz bilinmiyorPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaPasif SoğutmaTDP (Maks.)henüz bilinmiyor750W760W560W500W300W300W300W300W300W175W150W